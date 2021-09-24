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«Dомашний» покажет «Хорошего парня» с Кириллом Дыцевичем

24 сентября
2021 год

Новости кино >>
24 сентября 2021
На «Dомашнем» с 4 октября в 19:00 по будням начнётся показ 20-серийной мелодрамы Евгения Баранова «Хороший парень» с Кириллом Дыцевичем в главной роли, сообщает пресс-служба телеканала.

«Dомашний» покажет «Хорошего парня» с Кириллом Дыцевичем
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

Главный герой сериала Олег — порядочный парень, учится в университете, мечтает стать врачом и жениться на подруге детства Насте. В один миг их запланированная жизнь переворачивается, когда Настя нечаянно убивает человека. Из любви Олег берёт её вину на себя. Через шесть лет, выйдя из тюрьмы, он узнаёт, что любимая давно замужем за олигархом, у которого есть взрослая дочь Даша. Настя предлагает Олегу деньги, лишь бы он ушёл с её пути – она борется за завещание мужа. Олег же решает помочь Даше, скромной и красивой девушке.

Компанию Дыцевичу составят Валерия Ходос, Анна Кошмал, Владимир Горянский, Вера Кобзарь, Мила Сивацкая, Дмитрий Чернов и другие актёры.
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