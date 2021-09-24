«Dомашний» покажет «Хорошего парня» с Кириллом Дыцевичем

Главный герой сериала Олег — порядочный парень, учится в университете, мечтает стать врачом и жениться на подруге детства Насте. В один миг их запланированная жизнь переворачивается, когда Настя нечаянно убивает человека. Из любви Олег берёт её вину на себя. Через шесть лет, выйдя из тюрьмы, он узнаёт, что любимая давно замужем за олигархом, у которого есть взрослая дочь Даша. Настя предлагает Олегу деньги, лишь бы он ушёл с её пути – она борется за завещание мужа. Олег же решает помочь Даше, скромной и красивой девушке.
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