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Видеосервис Start возглавил Дмитрий Гудумак

24 сентября
2021 год

Новости кино >>
24 сентября 2021
Генеральным директором Start назначен Дмитрий Гудумак. Юлия Миндубаева, возглавлявшая видеосервис с апреля 2018 года, сохранила за собой позицию генерального директора всего холдинга Start, которую совмещала с 2020-го, уточняет пресс-служба платформы.

Дмитрий Гудумак
фото: пресс-служба видеосервиса Start

«Для меня большая честь стать генеральным директором видеосервиса Start и возглавить команду талантливых, профессиональных сотрудников. Я продолжу поддерживать среду в команде, в которой самые важные ценности — свобода и ответственность. Это позволит и дальше развивать проекты с широким творческим подходом и с технологическими инновациями, а также масштабировать их, в том числе за пределы России. Юлия сделала Start уважаемой и успешной компанией в сфере диджитал-развлечений. Результаты четырёхлетней работы послужат прочной основой для дальнейшего лидерства на рынке. Мы будем стремиться сохранить высокие темпы органического роста, а также продолжим экспансию нашего сервиса на новые рынки и аудитории», — прокомментировал своё назначение Гудумак.

Новый глава сервиса работает в Start с 2017-го. Пришёл в компанию в числе первых и принимал участие в запуске видеосервиса в октябре 2017-го. Сначала Дмитрий возглавлял направление по работе с партнёрами, в 2018-м перешёл на должность директора по развитию, а последние два года был директором по коммерции и развитию.

Юлия Миндубаева
фото: пресс-служба видеосервиса Start

По словам Миндубаевой, «Дима — один из ключевых людей в команде Start, которая четыре года назад запустила видеосервис и привела компанию к сегодняшним результатам. Он один из лучших профессионалов в нашей индустрии, надёжный и амбициозный, его уважает вся команда. В новой роли перед Димой стоят три основные задачи: сохранить высокие темпы роста сервиса в России и СНГ, запустить локализованные версии Start за рубежом, обеспечив на первом этапе одну из лидерских позиций в Центральной и Восточной Европе, и развивать лидерство в технологиях и продукте. Назначение Димы поможет мне сконцентрироваться на объединении и развитии холдинга Start как одной большой компании, которая будет привлекать самых талантливых и амбициозных людей, а также уделять больше внимания новым направлениям. Наша индустрия становится всё более конкурентной, активнее действуют иностранные игроки, и нужно придумывать необычные решения. У нас смелые планы по выходу на международный рынок, развитию партнёрств и M&A».

Пока Юлия Миндубаева возглавляла видеосервис, Start выпустил более 45 оригинальных проектов, база ежемесячно платящих пользователей достигла отметки в 1,8 млн домохозяйств, а в первом полугодии 2021-го сервис стал одним из лидеров рынка по выручке. Под руководством Юлии Start приобрёл стратегического партнёра и акционера в лице «МегаФона» и трансформировался в холдинг, куда на данный момент кроме видеосервиса входят одноимённая студия, дистрибуционная компания All Media и агентство талантов Startalent.
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