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Определены финалисты творческой лаборатории Kino-Teatr.Lab

24 сентября
2021 год

Новости кино >>
24 сентября 2021
Кино-Театр.Ру определил финалистов конкурса на обучение в творческой лаборатории Kino-Teatr.Lab, запущенной этим летом в честь 15-летия портала. Всего пришло более тысячи заявок из 87 городов России.

Определены финалисты творческой лаборатории Kino-Teatr.Lab

Жюри оценивало каждую заявку с точки зрения актуальности, проработки идеи, критического анализа и убедительности, а также наличия собственного стиля. Решения принимались беспристрастно – жюри читали заявки «вслепую», не зная, кто является их автором, и судили исключительно по их содержанию.

«Мы не ожидали такого беспрецедентного числа заявок. Всего за месяц их пришло около 1200 из 87 городов. Это огромный охват и большой интерес к нашей лаборатории и тому, что мы делаем в целом. И это значит, что сейчас как никогда востребовано обучение сценаристов сериалов и киножурналистов. Мы очень внимательно прочитали и изучили каждую из заявок и были приятно удивлены их качеством - свежими идеями для новых проектов и хорошим слогом будущих киножурналистов. При этом самым возрастным претендентом на обучение оказался человек 1942 года рождения, а самым юным – 2007-го. Это потрясающе. Воодушевлённо приступаем к обучению», — отметил главный редактор Кино-Театр.Ру Жан Просянов.

Определены финалисты творческой лаборатории Kino-Teatr.Lab
фото: Жан Просянов

Курс «Сценарий сериала», стартующий 1 октября, пройдут 20 финалистов, прошедших отбор. В его рамках запланированы вебинары с представителями профессии, среди которых Жан Просянов, режиссёр, сценарист и актёр Сергей Швыдкой, сценарист, редактор и продюсер Ольга Бердникова и сооснователь Высшей школы кино «Арка», зам. директора Института киноиндустрии НИУ ВШЭ, продюсер, автор книг по кинопроизводству Дмитрий Котов. Участники получат продюсерскую разработку проекта, а победителю достанется главный приз – съёмка пилотной серии.

На направление «Киножурналистика и новые медиа» были отобраны десять участников, а трое победителей по итогам обучения получат оплачиваемую стажировку на Кино-Театр.Ру. Начало курса – 27 сентября. Его куратором является руководитель службы новостей Кино-Театр.Ру, а также отборщик конкурсной программы международного фестиваля веб-сериалов Realist Web Fest Мария Токмашева. Лекторами выступят опытные киножурналисты, создатели телеграм-каналов, редакторы информационных агентств, ТВ и отраслевых медиа, пиарщики крупных отечественных киностудий: Наталья Баринова (ТАСС), Мария Яхьяева («Москва-24» и телеграм канал Кино-Театр.Ру), Евгений Ткачев («Афиша» и телеграм «Парни из Читальни») и Ирина Данилова (PR «Марс Медиа»).
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