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Хейли Стейнфилд озвучила Вай для анимационной адаптации «Лиги легенд»

24 сентября
2021 год

Новости кино >>
24 сентября 2021
Стали известны подробности об актёрском составе анимационного сериала Netflix «Аркана» (Arcane), основанного на вселенной многопользовательской MOBA-игры League of Legends. Согласно Deadline, Хейли Стейнфилд подарила свой голос Вай.

Хейли Стейнфилд озвучила Вай для анимационной адаптации «Лиги легенд»
фото: deadline.com

Джинкс озвучила Элла Пернелл, Кевин Алехандро стал Джейсом, Джейсон Спайсэк – Силко, Кэти Леунг – Кейтлин, Гарри Ллойд – Виктором, Токс Олагундое – Мелом, а ДжейБи Блан – Вандером.

В сети также появились характер-постеры и трейлеры шоу. «Аркана» выйдет на стриминговом сервисе осенью 2021 года.



Популярная киберспортивная дисциплина LoL появилась на свет в 2009-м под влиянием известной карты для Warcraft 3: Frozen Throne, выросшей в самостоятельную игру DotA. Игровой геймплей представляет собой противостояние команд, состоящих из персонажей «чемпионов», которым на подготовленных для этого картах следует уничтожить базу противника.
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Хейли Стейнфилд озвучила Вай для анимационной адаптации «Лиги легенд» фотографии
Хейли Стейнфилд озвучила Вай для анимационной адаптации «Лиги легенд» фотографии
Хейли Стейнфилд озвучила Вай для анимационной адаптации «Лиги легенд» фотографии
Хейли Стейнфилд озвучила Вай для анимационной адаптации «Лиги легенд» фотографии
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