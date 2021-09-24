Хейли Стейнфилд озвучила Вай для анимационной адаптации «Лиги легенд»

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Всего на конкурс пришло более тысячи заявок из 87 городов России

24 сентября

Хоккей со звездами: трейлеры аниме, в котором школьные подруги полюбили суровый спорт

Трус не играет в хоккей, а айдол – запросто. «Гордость оранжевых!» стартует уже в октябре