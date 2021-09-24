Хейли Стейнфилд озвучила Вай для анимационной адаптации «Лиги легенд»

Стали известны подробности об актёрском составе анимационного сериала Netflix «Аркана» (Arcane), основанного на вселенной многопользовательской MOBA-игры League of Legends. Согласно Deadline, Хейли Стейнфилд подарила свой голос Вай.
В сети также появились характер-постеры и трейлеры шоу. «Аркана» выйдет на стриминговом сервисе осенью 2021 года.
Популярная киберспортивная дисциплина LoL появилась на свет в 2009-м под влиянием известной карты для Warcraft 3: Frozen Throne, выросшей в самостоятельную игру DotA. Игровой геймплей представляет собой противостояние команд, состоящих из персонажей «чемпионов», которым на подготовленных для этого картах следует уничтожить базу противника.
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