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По «Звёздным войнам» создадут экшн в открытом мире

24 сентября
2021 год

Новости кино >>
24 сентября 2021
Помимо грядущего ремейка РПГ Star Wars: Knights of the Old Republic, проекта от Ubisoft и потенциального сиквела «Павшего ордена», во вселенной «Звёздных войн» появится ещё одна игра. По данным Kotaku и инсайдера Тома Хендерсона, за её производство отвечает небезызвестная французская студия Дэвида Кейджа Quantic Dream.


Разработка секретного проекта ведётся уже на протяжении последних полутора лет. Геймеров ожидает нетипичная для студии игра, поскольку по жанру это экшн без QTE, да ещё и с элементами открытого мира и мультиплеера.

Из-за непривычного для себя проекта многие сотрудники Quantic Dream находятся в стрессе и никак не могут согласовать своё видение игры. К тому же движок и инструменты разработки студии не совсем подходят для создания требуемого геймплея, поскольку сильно отстали от современных технологий.


Предполагается, что «‎Звёздными войнами» занимается открывшийся в феврале монреальский офис компании, который возглавил бывший руководитель Eidos Montreal Стефан Д'Астуа.

Quantic Dream получила известность благодаря так называемому «интерактивному кино». Студия выпустила такие популярные игры, как Omikron: The Nomad Soul с участием Дэвида Боуи, Fahrenheit: Indigo Prophecy, Heavy Rain и Beyond: Two Souls, где солировали тогда ещё актриса Эллен Пэйдж и Уиллем Дефо. Последним проектом французского коллектива на данный момент является Detroit: Become Human с Вэлори Керри, Брайаном Декартом, Джесси Уильямсом, Лэнсом Хенриксеном и Клэнси Брауном, вышедший в 2018-м.
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