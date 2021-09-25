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Джордж Клуни и Брэд Питт вновь встретятся на съемочной площадке

25 сентября
2021 год

Новости кино >>
25 сентября 2021
Джордж Клуни и Брэд Питт вновь встретятся на съемочной площадке. Голливудские актеры сыграют в новой картине Джона Уоттса, поставившего три последних части «Человека-паука». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Джордж Клуни и Брэд Питт вновь встретятся на съемочной площадке
фото: К/ф «Одиннадцать друзей Оушена»

Подробности сюжета пока держатся в секрете, однако известно, что в центре истории окажутся двое волков-одиночек, назначенных на одну и ту же работу.

Уоттс также напишет сценарий и займется продюсированием вместе с Клуни и Питтом. Уже сейчас за проект борются студии Sony, Lionsgate, Apple, Netflix, Amazon, Universal, MGM и Warner Bros.

Экранный дуэт Джорджа Клуни и Брэда Питта полюбился зрителям благодаря «Трилогии Оушена». Их последним совместным проектом стала лента братьев Коэн «После прочтения сжечь».
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