Джордж Клуни и Брэд Питт вновь встретятся на съемочной площадке

анонс

За производство нетипичной для себя игры отвечает студия Дэвида Кейджа Quantic Dream

По «Звёздным войнам» создадут экшн в открытом мире

24 сентября

Определены финалисты творческой лаборатории Kino-Teatr.Lab

Всего на конкурс пришло более тысячи заявок из 87 городов России