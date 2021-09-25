Джордж Клуни
и Брэд Питт
вновь встретятся на съемочной площадке. Голливудские актеры сыграют в новой картине Джона Уоттса
, поставившего три последних части «Человека-паука
». Об этом сообщает The Hollywood Reporter
.
фото: К/ф «Одиннадцать друзей Оушена»
Подробности сюжета пока держатся в секрете, однако известно, что в центре истории окажутся двое волков-одиночек, назначенных на одну и ту же работу.
Уоттс также напишет сценарий и займется продюсированием вместе с Клуни и Питтом. Уже сейчас за проект борются студии Sony, Lionsgate, Apple, Netflix, Amazon, Universal, MGM и Warner Bros.
Экранный дуэт Джорджа Клуни и Брэда Питта полюбился зрителям благодаря «Трилогии Оушена
». Их последним совместным проектом стала лента братьев Коэн
«После прочтения сжечь
».
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