Расселл Т. Дэвис вернется к работе над «Доктором Кто»

анонс

Фильм «Капитан Волконогов бежал» стал победителем зрительского голосования на «Кинотавре»

За режиссуру проекта отвечает Джон Уоттс, поставивший три последних части «Человека-паука»

Джордж Клуни и Брэд Питт вновь встретятся на съемочной площадке

24 сентября

По «Звёздным войнам» создадут экшн в открытом мире

За производство нетипичной для себя игры отвечает студия Дэвида Кейджа Quantic Dream