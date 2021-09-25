Расселл Т. Дэвис вернется к работе над «Доктором Кто»

Расселл Т. Дэвис вернется на пост шоураннера «Доктора Кто» в 2023 году, когда сериал отметит 60-летие. Об этом сообщает Variety.
фото: variety.com
В 2005 году Дэвис занялся перезапуском проекта. Как шоураннер и сценарист отвечал за первые четыре сезона, где образы девятого и десятого Доктора воплотили Кристофер Экклстон и Дэвид Теннант. Он также работал над двумя спин-оффами — «Торчвуд» и «Приключения Сары Джейн».
Следующим шоураннером «Доктора кто» стал Стивен Моффат. В 2016 году его место занял Крис Чибнолл, который вместе с Джоди Уиттакерпокинет проект после предстоящего 13-го сезона. Кто станет новым Доктором, пока неизвестно.
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