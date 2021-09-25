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Фильм «Капитан Волконогов бежал» стал победителем зрительского голосования на «Кинотавре»

25 сентября
2021 год

Новости кино >>
25 сентября 2021
На «Кинотавре» незадолго до церемонии закрытия подвели итоги зрительского голосования. Лучшим фильмом, по мнению зрителей, стал «Капитан Волконогов бежал» Наташи Меркуловой и Алексея Чупова с Юрой Борисовым в роли энкавэдэшника, пытающегося получить прощение от родственников жертв репрессий.

Фильм «Капитан Волконогов бежал» стал победителем зрительского голосования на «Кинотавре»
фото: Пресс-служба «Кинотавра»

Вторую строчку занял фильм «Нуучча», ранее отмеченный главной наградой программы «К Востоку от Запада» в Карловых Варах. Ленту снял дебютант Владимир Мункуев, художественным руководителем выступил Борис Хлебников. Действие картины происходит в конце XIX века, когда якутская пара принимает в своем доме русского каторжника, образ которого воплотил Сергей Гилёв.

На третьем месте оказался игровой дебют документалиста Евгения Григорьева «Подельники» – история мести и триллер об убийстве, произошедшем в снегах русского Севера. В главных ролях – вновь Юра Борисов и совершенно неожиданный Павел Деревянко.

32-й Открытый российский фестиваль «Кинотавр» проходит в Сочи с 18 по 25 сентября. На главную награду претендует 15 фильмов. Жюри возглавляет актриса Чуплан Хаматова.
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