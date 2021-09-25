Фильм «Капитан Волконогов бежал» стал победителем зрительского голосования на «Кинотавре»

Вторую строчку занял фильм «Нуучча», ранее отмеченный главной наградой программы «К Востоку от Запада» в Карловых Варах. Ленту снял дебютант Владимир Мункуев, художественным руководителем выступил Борис Хлебников. Действие картины происходит в конце XIX века, когда якутская пара принимает в своем доме русского каторжника, образ которого воплотил Сергей Гилёв.
На третьем месте оказался игровой дебют документалиста Евгения Григорьева «Подельники» – история мести и триллер об убийстве, произошедшем в снегах русского Севера. В главных ролях – вновь Юра Борисов и совершенно неожиданный Павел Деревянко.
32-й Открытый российский фестиваль «Кинотавр» проходит в Сочи с 18 по 25 сентября. На главную награду претендует 15 фильмов. Жюри возглавляет актриса Чуплан Хаматова.
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