«Искусство кино» в Новый год выпустит в повторный прокат «Карнавальную ночь»

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Фильм «Капитан Волконогов бежал» стал победителем зрительского голосования на «Кинотавре»

25 сентября

Расселл Т. Дэвис вернется к работе над «Доктором Кто»

Он займет пост шоураннера в 2023 году, когда сериал отметит 60-летие