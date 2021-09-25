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«Искусство кино» в Новый год выпустит в повторный прокат «Карнавальную ночь»

25 сентября
2021 год

Новости кино >>
25 сентября 2021
Старейший отечественный журнал «Искусство кино», который в последние годы также показываает отреставрированные версии советских картин, на новогодние праздники выпустит в повторный прокат фильм «Карнавальная ночь» Эльдара Рязанова, сообщил главный редактор «Искусства кино» Антон Долин на пресс-конференции в рамках 32-го Открытого российского фестиваля «Кинотавр».

«Искусство кино» в Новый год выпустит в повторный прокат «Карнавальную ночь»

Помимо «Карнавальной ночи» зрителей ждет перевыпуск «Ивана Грозного» Сергея Эйзенштейна – уже в октябре, а на ноябрь намечен релиз «Долгой счастливой жизни» Геннадия Шпаликова. Кроме того, «Искусство кино» собирается впервые организовать ретроспективу аниме и показать зрителям «Акиру» Кацухиро Отомо и «Призрака в доспехах».

В планах Антона Долина также провести приуроченный к 90-летию журнала фестиваль «Искусства кино», в рамках которого покажут девять фильмов, отражающих свои десятилетия. Картины для показов редакция уже выбрала, а вот с площадкой и финансированием смотра пока все непонятно.

«Искусство кино» продолжит выпускать и книги. Так, к выставке non/fiction, которая пройдет в Москве в начале декабря, выйдет первая на русском языке книга про творчество Педро Альмодовара. Для нее знаменитый испанский режиссер предоставил в том числе и фотографии из своего личного архива. В планах журнала также выпуск большого сборника «История постсоветского кино. Этюды», создание которого курирует Елена Стишова, и книга с важнейшими за эти годы рецензиями, опубликованными в «Искусстве кино».
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