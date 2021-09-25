Гран-при «Кинотавра» получил фильм Николая Хомерики «Море волнуется раз»

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25 сентября Ольга Бодрова и Павел Деревянко стали лучшими актерами «Кинотавра» Дочь Бодрова сыграла в фильме Хомерики, а Деревянко неожиданно выступил в роли злодея в дебюте документалиста Григорьева

25 сентября «Искусство кино» в Новый год выпустит в повторный прокат «Карнавальную ночь» Также в ближайших релизах – «Иван Грозный», «Долгая счастливая жизнь» и ретроспектива аниме

25 сентября Фильм «Капитан Волконогов бежал» стал победителем зрительского голосования на «Кинотавре» Второе место досталось якутской картине «Нуучча»