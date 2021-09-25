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Гран-при «Кинотавра» получил фильм Николая Хомерики «Море волнуется раз»

25 сентября
2021 год

Новости кино >>
25 сентября 2021
Главный приз 32-го Открытого российского фестиваля «Кинотавр» получила новая работа Николая Хомерики «Море волнуется раз» с дочерью Сергея Бодрова-младшего – Ольгой – и дебютантом Валерий Степанов. Они играют юную пару, которая отправляется проверит свои чувства в лес, где встречают очень похожих на них взрослых в исполнении Юлии Ауг и Андрея Смолякова.

Гран-при «Кинотавра» получил фильм Николая Хомерики «Море волнуется раз»

Исполнительница главной роли в фильме Хомерики – Ольга Бодрова – также получила приз за лучшую женскую роль. Соответствующей мужской наградой отмечен Павел Деревянко, сыгравший в игровом дебюте документалиста Евгения Григорьева «Подельники».

Лучшим режиссером признан Владимир Мункуев, снявший этническую драму «Нуучча», за лучший сценарий отметили Алексея Чупова и Наташу Меркулову с их фильмом «Капитан Волконогов бежал», ставшим фаворитом нынешнего конкурса. Приз за операторскую работу достался Николаю Желудовичу, снявшему «Молоко птицы», за музыку наградили Алексея Ретинского («Медея»), за лучший дебют – Романа Васьянова с «Общагой». Специальный диплом жюри достался «Герде» Натальи Кудряшовой.

32-й Открытый российский фестиваль «Кинотавр» проходит в Сочи с 18 по 25 сентября. На главную награду претендовало 15 фильмов. Жюри возглавляла актриса Чулпан Хаматова.
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