Гран-при «Кинотавра» получил фильм Николая Хомерики «Море волнуется раз»

Главный приз 32-го Открытого российского фестиваля «Кинотавр
» получила новая работа Николая Хомерики
«Море волнуется раз
» с дочерью Сергея Бодрова-младшего
– Ольгой – и дебютантом Валерий Степанов
. Они играют юную пару, которая отправляется проверит свои чувства в лес, где встречают очень похожих на них взрослых в исполнении Юлии Ауг
и Андрея Смолякова
.
Исполнительница главной роли в фильме Хомерики – Ольга Бодрова
– также получила приз за лучшую женскую роль. Соответствующей мужской наградой отмечен Павел Деревянко
, сыгравший в игровом дебюте документалиста Евгения Григорьева
«Подельники
».
Лучшим режиссером признан Владимир Мункуев
, снявший этническую драму «Нуучча
», за лучший сценарий отметили Алексея Чупова
и Наташу Меркулову
с их фильмом «Капитан Волконогов бежал
», ставшим фаворитом нынешнего конкурса. Приз за операторскую работу достался Николаю Желудовичу
, снявшему «Молоко птицы
», за музыку наградили Алексея Ретинского («Медея
»), за лучший дебют – Романа Васьянова
с «Общагой
». Специальный диплом жюри достался «Герде
» Натальи Кудряшовой
.
32-й Открытый российский фестиваль «Кинотавр» проходит в Сочи с 18 по 25 сентября. На главную награду претендовало 15 фильмов. Жюри возглавляла актриса Чулпан Хаматова
.
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