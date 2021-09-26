Как закалялась сталь: полнометражные «Мастера меча онлайн» покажут другой взгляд на начало истории

Студия A-1 Pictures выпустила два новых ролика к полнометражному аниме «Мастера меча онлайн: Прогрессив. Ария в беззвездной ночи»
, выходящему в японский прокат 30 октября. Анимационный фильм основан на одноименном ранобэ и концентрируется на событиях, произошедших в первых двух томах оригинальной истории.
Первый сезон «Мастеров меча онлайн
» рассказывал о видеоигре нового поколения Sword Art Online, в которой тысячи геймеров оказывались заперты в смертельной ловушке: гибель в виртуальном мире, равно как и попытки снять игровой шлем, приводили к летальному исходу в реальности. Протагонист — опытный геймер Кирито — старается выжить в одиночку, но на своем пути вынужденно объединяется с другими игроками, в том числе — с Асуной, дочерью президента крупной корпорации. Девушка всегда избегала принятия ответственных решений, но под давлением обстоятельств полностью меняет свое отношение к жизни.
«Ария в беззвездной ночи» делает акцент на Асуне и, судя по трейлерам, видоизменяет некоторые сюжетные события сериала. В видеоролике также можно услышать отрывок из опенинга Yuke японской певицы LiSa
. В честь выхода аниме исполнительница выложила на своем ютуб-канале компиляцию из всех песен, которые она записала для франшизы. LiSa также известна по работе с серией «Клинок, рассекающий демонов
»: она записала вокальные партии для большей части песен из первого сезона и финальный трек для полнометражного фильма «Истребитель демонов: Поезд “Бесконечный”
».
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