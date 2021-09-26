Tudum: «Ведьмака» продлили на третий сезон еще до премьеры второго

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Дочь Бодрова сыграла в фильме Хомерики, а Деревянко неожиданно выступил в роли злодея в дебюте документалиста Григорьева

Ольга Бодрова и Павел Деревянко стали лучшими актерами «Кинотавра»

25 сентября

«Искусство кино» в Новый год выпустит в повторный прокат «Карнавальную ночь»

Также в ближайших релизах – «Иван Грозный», «Долгая счастливая жизнь» и ретроспектива аниме