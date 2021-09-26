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Tudum: «Ведьмака» продлили на третий сезон еще до премьеры второго

26 сентября
2021 год

Новости кино >>
26 сентября 2021
Netflix провел трехчасовую презентацию новинок под названием Tudum, которое отсылает к звуку заставки стриминга. На онлайн-мероприятии показали эксклюзивные отрывки ожидаемых проектов и анонсировали их продолжения. В том числе стало известно, что сериал «Ведьмак» с Генри Кавиллом уже продлен на третий сезон до премьеры второго. Также франшиза расширится за счет сериала для детей и еще одного анимационного фильма.

Tudum: «Ведьмака» продлили на третий сезон еще до премьеры второго
фото: К/ф "Сексуальное просвещение"

Новостью о четвертом сезоне «Сексуального просвещения» Netflix поделился всего спустя неделю после премьеры третьего. Фантаст Нил Гейман рассказал, что съемки экранизации его «Песочного Человека» напоминали прогулку внутри комикса. Ведущую роль в картине исполнил Том Старридж, а сам проект обзавелся аккаунтами в инстаграме и твиттере, где будут публиковаться все эксклюзивные материалы. Дуэйн Джонсон представил отрывок из «Красного уведомления», где он вместе с Райаном Рейнольдсом безуспешно пытается арестовать героиню Галь Гадот.

Продолжение документального хита «Король Тигров» выйдет на сервисе 17 Ноября. Второй сезон «Эмили в Париже», где Лили Коллинз ждут французские каникулы, стартует 17 декабря, а четвертый сезон сериала «Кобра Кай» — 31 декабря. Имельда Стонтон в образе Королевы Елизаветы сообщила, что пятый сезон «Короны» покажут в ноябре 2022-го. Не раньше следующего года стоит ждать четвертый и заключительный сезон «Озарка», который прямо сейчас находится в производстве.

Tudum: «Ведьмака» продлили на третий сезон еще до премьеры второго
фото: К/ф "Тем больнее падать"

Стриминг провел онлайн-встречу с актрисами экшн-фильмов, которые рассказали о сложной подготовке к проектам, драйве и порой травмах, полученных на съемках боевиков. «Каждый день я еду в машине и думаю, как же круто, что мне уже за сорок, а я могу просто поехать и хорошенечко вмазать кому-то на съемочной площадке. Я отвожу детей в садик и занимаюсь в спортзале часами, и я одна из самых счастливых женщин в мире», — поделилась Шарлиз Терон. На обсуждении компанию актрисе составили Нуми Рапас, Натали Эммануэль, Эльза Патаки, а также Зази Битц и Реджина Кинг, сыгравшие в новой картине Netflix под названием «Тем больнее падать». Это вестерн Джеймса Сэмюэла о приключениях темнокожих персонажей, имеющих реальные прототипы, на Диком Западе.

Трейлерами и тизерами обзавелись пятый сезон испанского триллера «Бумажный дом», который стартует 3 декабря, четвертые «Очень странные дела», продолжение «Бриджертонов», «Армия Воров» Зака Снайдера. Кроме того, Netflix презентовал фрагмент из предстоящего фильма Адама Маккея «Не смотрите наверх», где Дженнифер Лоуренс и Леонардо ДиКаприо пытаются предупредить правительство, что Земле грозит опасность в виде гигантского метеорита. Помимо прочего, в числе ожидаемых премьер — сериальная адаптация культового аниме «Ковбой Бибоп», «Тайлер Рейк: Операция по спасению 2» с Крисом Хемсвортом и третий сезон «Академии "Амбрелла"».
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