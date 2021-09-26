Tudum: «Ведьмака» продлили на третий сезон еще до премьеры второго

Netflix провел трехчасовую презентацию новинок под названием Tudum, которое отсылает к звуку заставки стриминга. На онлайн-мероприятии показали эксклюзивные отрывки ожидаемых проектов и анонсировали их продолжения. В том числе стало известно, что сериал «Ведьмак» с Генри Кавиллом уже продлен на третий сезон до премьеры второго. Также франшиза расширится за счет сериала для детей и еще одного анимационного фильма.
Продолжение документального хита «Король Тигров» выйдет на сервисе 17 Ноября. Второй сезон «Эмили в Париже», где Лили Коллинз ждут французские каникулы, стартует 17 декабря, а четвертый сезон сериала «Кобра Кай» — 31 декабря. Имельда Стонтон в образе Королевы Елизаветы сообщила, что пятый сезон «Короны» покажут в ноябре 2022-го. Не раньше следующего года стоит ждать четвертый и заключительный сезон «Озарка», который прямо сейчас находится в производстве.
фото: К/ф "Тем больнее падать"
Стриминг провел онлайн-встречу с актрисами экшн-фильмов, которые рассказали о сложной подготовке к проектам, драйве и порой травмах, полученных на съемках боевиков. «Каждый день я еду в машине и думаю, как же круто, что мне уже за сорок, а я могу просто поехать и хорошенечко вмазать кому-то на съемочной площадке. Я отвожу детей в садик и занимаюсь в спортзале часами, и я одна из самых счастливых женщин в мире», — поделилась Шарлиз Терон. На обсуждении компанию актрисе составили Нуми Рапас, Натали Эммануэль, Эльза Патаки, а также Зази Битц и Реджина Кинг, сыгравшие в новой картине Netflix под названием «Тем больнее падать». Это вестерн Джеймса Сэмюэла о приключениях темнокожих персонажей, имеющих реальные прототипы, на Диком Западе.
обсуждение >>