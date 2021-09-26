Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Причудам нет конца: анонсирован шестой сезон «Моей геройской академии» (вышел тизер!)

26 сентября
2021 год

Новости кино >>
26 сентября 2021
25 сентября завершился пятый сезон подросткового хита «Моя геройская академия», основанного на манге Кохэя Хорикоси. В финале последнего эпизода студия Bones представила тизер нового сезона.



«Моя геройская академия» — популярный сёнэн-сериал о приключениях юноши Идзуку Мидории. Он живет в мире, где почти все люди рождаются с супер-способностями (так называемыми «причудами»). Это новая форма эволюции, выявляемая при помощи рентгена ступни: у всех людей новой формации атрофируется сустав на мизинце. Идзури, с детства фанатеющий от супергероя Всемогущего, родился без причуд, однако все равно продолжает идти к мечте: поступить на геройский факультет академии Юэй и стать легендарным защитником человечества.

6 августа вышло третье полнометражное аниме «Моя геройская академия. Фильм 3: Миссия мировых героев». В японском прокате оно собрало $27,8 миллиона, что является лучшим показателем в серии, — но довольно скромно, если смотреть на кассовые рекорды индустрии. Здесь уверенно лидирует «Истребитель демонов: Поезд "Бесконечный"», недавно подвинувший с первых мест «Твое имя» и «Унесенных призраками».

Причудам нет конца: анонсирован шестой сезон «Моей геройской академии» (вышел тизер!)

Также с мертвой точки сдвинулся проект по голливудской экранизации манги, анонсированный еще три года назад. Пока нашли режиссера — им станет японец Сато Синсукэ, известный по сериалу Netflix «Алиса в Пограничье» и фильму «Тетрадь смерти: Зажги новый мир». Оба основаны на манге.

События шестого сезона стартуют с арки «Война с Паранормальным фронтом освобождения», которая обещает масштабную схватку между супергероями и суперзлодеями. Дата премьеры пока не определена.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
Анимацияаниме
персоны
Синсуке Сато
фильмы
Алиса в ПограничьеИстребитель демонов: Поезд "Бесконечный"Моя геройская академияМоя геройская академия. Фильм 3: Миссия мировых героевТвоё имяУнесённые призраками

фотографии >>
Причудам нет конца: анонсирован шестой сезон «Моей геройской академии» (вышел тизер!) фотографии
Причудам нет конца: анонсирован шестой сезон «Моей геройской академии» (вышел тизер!) фотографии
Причудам нет конца: анонсирован шестой сезон «Моей геройской академии» (вышел тизер!) фотографии
Причудам нет конца: анонсирован шестой сезон «Моей геройской академии» (вышел тизер!) фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Константин Глушков
25 сентября ушёл из жизни актёр Константин Глушков.

День рождения >>

Олег Басилашвили
Анна Васильева-Абрамович
Михаил Волков
Светлана Иванова
Людмила Максакова
Александр Миронов
Александра Флоринская
Алла Чернова
Сергей Шарифуллин
Того Игава
Джим Кэвизел
Джули Лондон
Кристина Милиан
Иван Мозжухин
Джордж Рафт
Линда Хэмилтон
все родившиеся 26 сентября >>

Афиша кино >>

Лес призраков. Сатор
фильм ужасов
США, 2019
Герда
драма
Россия, 2021
Её заветное желание
драма, комедия, мелодрама
Япония, 2020
Не время умирать
боевик, приключения, триллер, шпионский фильм
Великобритания, США, 2020
Ничья
драма
Россия, 2021
Титан
драма, криминальный фильм, триллер, фильм ужасов, фэнтези
Франция, Бельгия, 2021
Анимация
психологическая драма
Россия, 2020
Бестселлер
драма, комедия
Великобритания, Канада, США, 2021
Веном 2
боевик, научная фантастика, приключения, фильм ужасов
США, 2021
Джим Пуговка и чёртова дюжина
комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Германия, 2020
Мама: Возвращение из тьмы
триллер
Австралия, 2020
Пушистые спасатели
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
Австралия, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен