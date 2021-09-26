Причудам нет конца: анонсирован шестой сезон «Моей геройской академии» (вышел тизер!)

25 сентября завершился пятый сезон подросткового хита «Моя геройская академия»
, основанного на манге Кохэя Хорикоси
. В финале последнего эпизода студия Bones представила тизер нового сезона.
«Моя геройская академия» — популярный сёнэн
-сериал о приключениях юноши Идзуку Мидории. Он живет в мире, где почти все люди рождаются с супер-способностями (так называемыми «причудами»). Это новая форма эволюции, выявляемая при помощи рентгена ступни: у всех людей новой формации атрофируется сустав на мизинце. Идзури, с детства фанатеющий от супергероя Всемогущего, родился без причуд, однако все равно продолжает идти к мечте: поступить на геройский факультет академии Юэй и стать легендарным защитником человечества.
6 августа вышло третье полнометражное аниме «Моя геройская академия. Фильм 3: Миссия мировых героев
». В японском прокате оно собрало $27,8 миллиона, что является лучшим показателем в серии, — но довольно скромно, если смотреть на кассовые рекорды индустрии. Здесь уверенно лидирует «Истребитель демонов: Поезд "Бесконечный"
», недавно подвинувший с первых мест «Твое имя
» и «Унесенных призраками
».
Также с мертвой точки сдвинулся проект по голливудской экранизации манги, анонсированный еще три года назад. Пока нашли режиссера — им станет японец Сато Синсукэ
, известный по сериалу Netflix «Алиса в Пограничье
» и фильму «Тетрадь смерти: Зажги новый мир
». Оба основаны на манге.
События шестого сезона стартуют с арки «Война с Паранормальным фронтом освобождения», которая обещает масштабную схватку между супергероями и суперзлодеями. Дата премьеры пока не определена.
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