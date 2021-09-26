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Монстричекие проблемы: семейка Уишбон вновь превращаетя в нечисть в трейлере мультфильма «Мы — монстры! 2»

26 сентября
2021 год

Новости кино >>
26 сентября 2021
Кино-Театр.Ру представляет трейлер семейного мультфильма «Мы — монстры! 2», сиквела анимационной ленты 2017 года.


Баба Яга и Горбун решили сыграть свадьбу! Семья Уишбон точно не пропустит такой праздник, так как теперь они родственники! Но как раз во время церемонии НЕ молодую пару возлюбленных похищает девочка Старр, обладающая сверхчеловеческими способностями! Что ж, Уишбонам придется вновь прибегнуть к помощи магии и снова превратиться в монстров: мама вампир, папа Франкенштейн и их дети — непоседливый оборотень и обаятельная мумия, отправляются в новое приключение. Ведь свадьба должна состояться несмотря ни на что!

«Мы — монстры»: смотреть мультфильм онлайн

Монстричекие проблемы: семейка Уишбон вновь превращаетя в нечисть в трейлере мультфильма «Мы — монстры! 2»

Героев мультфильма озвучили Ник Фрост, Эмили Уотсон, Джейсон Айзекс, Джессика Браун-Финдли, Кэтрин Тэйт и другие. Режиссёром вновь выступил Хольгер Таппе.

В российский прокат лента «Мы — монстры! 2» выйдет 28 октября.
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Монстричекие проблемы: семейка Уишбон вновь превращаетя в нечисть в трейлере мультфильма «Мы — монстры! 2» фотографии
Монстричекие проблемы: семейка Уишбон вновь превращаетя в нечисть в трейлере мультфильма «Мы — монстры! 2» фотографии
Монстричекие проблемы: семейка Уишбон вновь превращаетя в нечисть в трейлере мультфильма «Мы — монстры! 2» фотографии
Монстричекие проблемы: семейка Уишбон вновь превращаетя в нечисть в трейлере мультфильма «Мы — монстры! 2» фотографии
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