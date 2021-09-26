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Фильм Лены Ланских «Ничья» отметили на кинофестивале в Сан-Себастьяне

26 сентября
2021 год

Новости кино >>
26 сентября 2021
Дебютный фильм Лены Ланских «Ничья», посвященный раннему материнству, стал победителем 69-го международного фестиваля в Сан-Себастьяне в секции «Новые режиссеры». Список лауреатов опубликован на сайте смотра.

Фильм Лены Ланских «Ничья» отметили на кинофестивале в Сан-Себастьяне
фото: Пресс-служба кинокомпании СТВ

Главной награды фестиваля — «Золотой раковины» — удостоилась «Голубая луна» румынской дебютантки Алины Григоре. Картина рассказывает о молодой женщине, которая хочет получить высшее образование и сталкивается с издевательствами со стороны собственной семьи.

«Серебряную раковину» за лучшие роли вручили сразу двум актрисам. Джессику Честейн отметили за «Глаза Тэмми Фэй» о семье Беккеров, которая вела популярную христианскую программу, пока не оказалась в центре финансового и сексуального скандалов. Датчанка Флора Офелия Хофманн Линдаль получила награду за ленту «Как на небесах». Ее поставила Теа Линдебург, одержавшая победу среди режиссеров.
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