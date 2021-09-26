У сериала «Волчонок» появится полнометражное продолжение

Сериал «Волчонок
» получит продолжение в формате полнометражного фильма. В качестве сценариста и продюсера выступит создатель шоу Джефф Дэвис
, сообщает Variety
.
По сюжету в городке Бейкон Хиллс появится новый могущественный злодей. Побороть его опять предстоит оборотню-альфе Скотту МакКоллу. И чтобы противостоять смертоносному противнику, он соберет команду союзников и друзей.
Каст пока не объявлен, так как ведутся переговоры с артистами, которые исполнили главные роли в сериале. Потенциально в проект могут вернуться Тайлер Пози
, Дилан О'Брайен
, Тайлер Хэклин
, Холлэнд Роден
и другие.
Премьера фильма по мотивам «Волчонка» состоится на платформе Paramount+ .
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