Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кинотавр 2021
Кино-Театр.Ру мобильное меню

У сериала «Волчонок» появится полнометражное продолжение

26 сентября
2021 год

Новости кино >>
26 сентября 2021
Сериал «Волчонок» получит продолжение в формате полнометражного фильма. В качестве сценариста и продюсера выступит создатель шоу Джефф Дэвис, сообщает Variety.

У сериала «Волчонок» появится полнометражное продолжение

По сюжету в городке Бейкон Хиллс появится новый могущественный злодей. Побороть его опять предстоит оборотню-альфе Скотту МакКоллу. И чтобы противостоять смертоносному противнику, он соберет команду союзников и друзей.

Каст пока не объявлен, так как ведутся переговоры с артистами, которые исполнили главные роли в сериале. Потенциально в проект могут вернуться Тайлер Пози, Дилан О'Брайен, Тайлер Хэклин, Холлэнд Роден и другие.

Премьера фильма по мотивам «Волчонка» состоится на платформе Paramount+ .
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
персоны
Дилан О'БрайенТайлер ПозиХоллэнд РоденТайлер Хечлин
фильмы
Волчонок

анонс

Деконструкция «Барри Линдон»

Скорбим

Константин Глушков
25 сентября ушёл из жизни актёр Константин Глушков.

День рождения >>

Олег Басилашвили
Анна Васильева-Абрамович
Михаил Волков
Светлана Иванова
Людмила Максакова
Александр Миронов
Александра Флоринская
Алла Чернова
Сергей Шарифуллин
Того Игава
Джим Кэвизел
Джули Лондон
Кристина Милиан
Иван Мозжухин
Джордж Рафт
Линда Хэмилтон
все родившиеся 26 сентября >>

Афиша кино >>

Лес призраков. Сатор
фильм ужасов
США, 2019
Герда
драма
Россия, 2021
Её заветное желание
драма, комедия, мелодрама
Япония, 2020
Не время умирать
боевик, приключения, триллер, шпионский фильм
Великобритания, США, 2020
Ничья
драма
Россия, 2021
Титан
драма, криминальный фильм, триллер, фильм ужасов, фэнтези
Франция, Бельгия, 2021
Анимация
психологическая драма
Россия, 2020
Бестселлер
драма, комедия
Великобритания, Канада, США, 2021
Веном 2
боевик, научная фантастика, приключения, фильм ужасов
США, 2021
Джим Пуговка и чёртова дюжина
комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Германия, 2020
Мама: Возвращение из тьмы
триллер
Австралия, 2020
Пушистые спасатели
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
Австралия, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен