Патрисия Аркетт снимется в сериале о женщинах, борющихся за экологию

Патрисия Аркетт, отмеченная «Оскаром» за роль в «Отрочестве», исполнит главную роль в мини-сериале «Лав-Канал», чье название отсылает к району города Ниагара-Фолс в штате Нью-Йорк, сообщает Variety.
фото: hollywoodreporter.com
Действие проекта развернется в Америке 1970-х. Речь пойдет о группе женщин из рабочего класса, которые объединились для борьбы за сохранение окружающей среды, узнав, что недалеко от их домов в Ниагара-Фолс захоронят около 20 тысяч тонн ядовитых отходов. Героини развернули масштабную кампанию и стали идейными вдохновительницами первого крупного закона, касающегося национальной экологической политики в США.
Аркетт также займет режиссерское кресло и выступит в качестве продюсера. За производство сериала отвечает телеканал Showtime.
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