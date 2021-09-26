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Крис Пратт подарит голос Марио в новом мультфильме по мотивам видеоигры

26 сентября
2021 год

Новости кино >>
26 сентября 2021
Крис Пратт подарит голос Марио в пока безымянном анимационном фильме. О касте проекта рассказала компания Nintendo, занимающаяся производством видеоигры Super Mario Bros.

Крис Пратт подарит голос Марио в новом мультфильме по мотивам видеоигры

Аня Тейлор-Джой озвучит принцессу Пич, возлюбленную Марио, Джек Блэк — антагониста Боузера, а Чарли Дэй — Луиджи. Также в проекте примут участие Сет Роген, Кигэн-Майкл Ки, Фред Армисен и Кевин Майкл Ричардсон. Ожидается и камео Чарльза Мартина, чьи голосом Марио заговорил в серии видеоигр.

Производством мультфильма займется студия Illumination Entertainment, работавшая над лентами «Гадкий я» и «Миньоны». Премьера намечена на конец 2022 года.
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