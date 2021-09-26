Крис Пратт подарит голос Марио в новом мультфильме по мотивам видеоигры

Крис Пратт
подарит голос Марио в пока безымянном анимационном фильме. О касте проекта рассказала
компания Nintendo, занимающаяся производством видеоигры Super Mario Bros.
Аня Тейлор-Джой
озвучит принцессу Пич, возлюбленную Марио, Джек Блэк
— антагониста Боузера, а Чарли Дэй
— Луиджи. Также в проекте примут участие Сет Роген
, Кигэн-Майкл Ки
, Фред Армисен
и Кевин Майкл Ричардсон
. Ожидается и камео Чарльза Мартина, чьи голосом Марио заговорил в серии видеоигр.
Производством мультфильма займется студия Illumination Entertainment, работавшая над лентами «Гадкий я
» и «Миньоны
». Премьера намечена на конец 2022 года.
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