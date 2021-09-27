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Риналь Мухаметов и Виктория Агалакова приступили к съемкам в мистическом триллере «Там, где цветет полынь»

27 сентября
2021 год

Новости кино >>
27 сентября 2021
Начались съемки мистического триллера «Там, где цветет полынь» с Риналем Мухаметовым, Артемом Ткаченко, Викторией Агалаковой и Сабиной Ахмедовой. Об этом сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра KION, который выпустит проект в 2022 году.

Риналь Мухаметов и Виктория Агалакова приступили к съемкам в мистическом триллере «Там, где цветет полынь»
фото: Пресс-служба KION

В центре истории — Ульяна, ученица 10-го класса. Однажды она сталкивается с ведьмой по имени Рута, которая вынуждает заключить с ней сделку: девушка должна принести ей вещи трех погибших людей. Взамен ее мать останется жива, а сама Ульяна перестанет видеть смерти близких людей. Вскоре героиня знакомится с другими «слугами» Руты, встречая тех, кто сумел сбежать от нее. И понимает, что можно выжить в этой игре, только победив ведьму.

В основу сюжета положено одноименное произведение Олли Вингет. Режиссером «Там, где цветет полынь» выступил Кирилл КузинЛондонград»), а над сценарием работал Михаил Шульман при участии Анастасии Зарубеевой. Картина снимается в формате «киносториc» — 6 серий по 15 минут, которые в режиме без титров можно смотреть как полный метр.
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