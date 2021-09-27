Риналь Мухаметов и Виктория Агалакова приступили к съемкам в мистическом триллере «Там, где цветет полынь»

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27 сентября Павел Прилучный отправится на «Рынок шкур» в новом сериале Сарика Андреасяна В проекте об эскортницах также сыграют Полина Максимова, Владимир Сычев и Янина Студилина

27 сентября НМГ получит право на приоритетный отбор проектов «Студии Видеопрокат», работавшей над сериалами «Псих» и Happy End Компании заключили сделку на три года

27 сентября Не стало киноведа и кинокритика Кирилла Разлогова Ему было 75 лет