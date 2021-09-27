Риналь Мухаметов и Виктория Агалакова приступили к съемкам в мистическом триллере «Там, где цветет полынь»

В центре истории — Ульяна, ученица 10-го класса. Однажды она сталкивается с ведьмой по имени Рута, которая вынуждает заключить с ней сделку: девушка должна принести ей вещи трех погибших людей. Взамен ее мать останется жива, а сама Ульяна перестанет видеть смерти близких людей. Вскоре героиня знакомится с другими «слугами» Руты, встречая тех, кто сумел сбежать от нее. И понимает, что можно выжить в этой игре, только победив ведьму.
В основу сюжета положено одноименное произведение Олли Вингет. Режиссером «Там, где цветет полынь» выступил Кирилл Кузин («Лондонград»), а над сценарием работал Михаил Шульман при участии Анастасии Зарубеевой. Картина снимается в формате «киносториc» — 6 серий по 15 минут, которые в режиме без титров можно смотреть как полный метр.
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