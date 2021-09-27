Не стало киноведа и кинокритика Кирилла Разлогова

анонс

В проекте об эскортницах также сыграют Полина Максимова, Владимир Сычев и Янина Студилина

Павел Прилучный отправится на «Рынок шкур» в новом сериале Сарика Андреасяна

27 сентября

НМГ получит право на приоритетный отбор проектов «Студии Видеопрокат», работавшей над сериалами «Псих» и Happy End

Компании заключили сделку на три года