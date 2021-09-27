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Не стало киноведа и кинокритика Кирилла Разлогова

27 сентября
2021 год

Новости кино >>
27 сентября 2021
Президент Гильдии киноведов и кинокритиков России, программный директор Московского Международного кинофестиваля Кирилл Разлогов скончался в возрасте 75 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его дочь Анастасию Разлогову.

Не стало киноведа и кинокритика Кирилла Разлогова
фото: tass.ru

Кирилл Разлогов родился в 1946 году в семье дипломата. В начале 1970-х начал читать лекции о зарубежном кино на Высших курсах сценаристов и режиссеров. Затем работал в НИИ киноискусства, был советником председателя Госкино СССР и директором Российского института культурологии.

На телеканале «Культура» Разлогов вел программу «Культ кино». За время своей карьеры он выпустил более десятка книг и 600 научных работ по истории искусства и кинематографа. Был удостоен звания Заслуженного деятеля искусств Российской Федерации, а также награжден французским орденом искусств и литературы степени кавалера.
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