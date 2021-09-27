НМГ получит право на приоритетный отбор проектов «Студии Видеопрокат», работавшей над сериалами «Псих» и Happy End

«НМГ Студия» заключили сделку first look deal, предполагающую приоритетный отбор проектов, со «Студией Видеопрокат», которая работала над сериалами «Псих» и Happy End. Об этом сообщает пресс-служба НМГ.
фото: Кадр со съемочной площадки сериала "Балет" / Пресс-служба IVI
В рамках трехгодичного сотрудничества «Студия Видеопрокат» Сергея Бондарчука и Алексея Киселева должна разработать не менее 30 проектов — включая минимум 8 сериалов и 2 полнометражных фильма в год. При этом планируется, что 6 из них будут гарантированно запущены в производство.
«С первого дня мы поставили себе достаточно амбициозную на сегодняшний день задачу — создавать действительно новый по качеству и ощущению контент для наших зрителей. Именно поэтому мы всегда делаем большую ставку на команду, в том числе на ярких молодых режиссеров и сценаристов. А главный критерий отбора тем и историй для нас — это обязательно актуальность и дерзость», — отметили Бондарчук и Киселев.
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