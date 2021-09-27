«Молоко» и «Иваново счастье» вошли в линейку пятничных премьер на видеосервисе START

Затем, 15 октября, зрителям представят фильм-альманах Ивана Соснина «Иваново счастье» о вахтовике, работающем за тысячи километров от дома. Еще через неделю состоится онлайн-премьера драмы Карена Оганесяна «Молоко», где героиня Юлии Пересильд получает магический дар, способный менять жизни людей. 29 октября выйдет лента «Дунай», ставшая режиссерским дебютом сценаристки Любови Мульменко. Картина рассказывает о девушки Наде, которая решается переехать в Белград, влюбившись в местного парня во время своего отпуска.
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