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«Молоко» и «Иваново счастье» вошли в линейку пятничных премьер на видеосервисе START

27 сентября
2021 год

Новости кино >>
27 сентября 2021
С 8 октября видеосервис START запускает линейку кинопремьер по пятницам. Ее откроет психологический триллер «Соври мне правду» с Павлом Прилучным и Дарьей Мельниковой, сообщает пресс-служба платформы.

«Молоко» и «Иваново счастье» вошли в линейку пятничных премьер на видеосервисе START
фото: К/ф "Подельники"

Затем, 15 октября, зрителям представят фильм-альманах Ивана Соснина «Иваново счастье» о вахтовике, работающем за тысячи километров от дома. Еще через неделю состоится онлайн-премьера драмы Карена Оганесяна «Молоко», где героиня Юлии Пересильд получает магический дар, способный менять жизни людей. 29 октября выйдет лента «Дунай», ставшая режиссерским дебютом сценаристки Любови Мульменко. Картина рассказывает о девушки Наде, которая решается переехать в Белград, влюбившись в местного парня во время своего отпуска.

Позже в линейке кинопремьер на START появятся фильмы «Герда» Натальи Кудряшовой, «Подельники» Евгения Григорьева, «Дело» Алексея Германа-младшего, «Первый снег» Наталии Кончаловской, «Храни меня, мой инстаграм» Владимира и Олега Пресняковых и многие другие.
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