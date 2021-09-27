«Молоко» и «Иваново счастье» вошли в линейку пятничных премьер на видеосервисе START

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27 сентября Кинокомпании из России и Испании работают над фильмом о путешествии Магеллана Режиссерское кресло занял британец Саймон Уэст

27 сентября Сериал «Жена олигарха» с Еленой Подкаминской стартует 11 октября В проекте СТС появится и Ольга Бузова в образе самой себя

27 сентября Павел Прилучный отправится на «Рынок шкур» в новом сериале Сарика Андреасяна В проекте об эскортницах также сыграют Полина Максимова, Владимир Сычев и Янина Студилина