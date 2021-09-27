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Сериал «Жена олигарха» с Еленой Подкаминской стартует 11 октября

27 сентября
2021 год

Новости кино >>
27 сентября 2021
Премьера комедийного сериала «Жена олигарха» состоится 11 октября на СТС. Главная героиня в исполнении Елены Подкаминской, привыкшая к лондонской роскоши, начнет новую жизнь в российской глубинке, а помогут ей в этом телеведущая Ольга Бузова и персонажи Никиты Джигурды, Антона Филипенко и Владимира Гостюхина, сообщает пресс-служба телеканала.

Сериал «Жена олигарха» с Еленой Подкаминской стартует 11 октября
фото: Пресс-служба СТС

По сюжету после таинственного исчезновения супруга (Игорь Верник) Альбина Барвашина с детьми (Кай Гетц, Маргарита Дьяченкова) вынуждена покинуть роскошный особняк в Лондоне и вернуться в Россию — в небольшой городок Добруйск за Уралом. Теперь ей придется забыть о сказочной жизни в столице русских олигархов и научиться жить с пустым кошельком на родине. Хлопот добавит и завод по изготовлению кирзовых сапог — единственное, что осталось после мужа. Правда, производство на грани банкротства, а местные жители совсем не рады приезду высокомерной экс-миллионерши.

«Я рискнула стать блондинкой! Мы придумали прическу, которая стала брендом моей Альбины. Ведь героиня балансирует на грани: она сама делала всё, чтобы попасть в клише жены олигарха из высшего общества английской столицы. Но мне важно было показать ее не высокомерной и заносчивой, а душевной русской женщиной, вызывающей и симпатию, и улыбку, и сочувствие», — отметила Елена Подкаминская.
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