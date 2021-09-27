Сериал «Жена олигарха» с Еленой Подкаминской стартует 11 октября

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Кинокомпании из России и Испании работают над фильмом о путешествии Магеллана

27 сентября

«Молоко» и «Иваново счастье» вошли в линейку пятничных премьер на видеосервисе START

С 8 октября зрителям также представят картины «Соври мне правду» и «Дунай»