Сериал «Жена олигарха» с Еленой Подкаминской стартует 11 октября

По сюжету после таинственного исчезновения супруга (Игорь Верник) Альбина Барвашина с детьми (Кай Гетц, Маргарита Дьяченкова) вынуждена покинуть роскошный особняк в Лондоне и вернуться в Россию — в небольшой городок Добруйск за Уралом. Теперь ей придется забыть о сказочной жизни в столице русских олигархов и научиться жить с пустым кошельком на родине. Хлопот добавит и завод по изготовлению кирзовых сапог — единственное, что осталось после мужа. Правда, производство на грани банкротства, а местные жители совсем не рады приезду высокомерной экс-миллионерши.
«Я рискнула стать блондинкой! Мы придумали прическу, которая стала брендом моей Альбины. Ведь героиня балансирует на грани: она сама делала всё, чтобы попасть в клише жены олигарха из высшего общества английской столицы. Но мне важно было показать ее не высокомерной и заносчивой, а душевной русской женщиной, вызывающей и симпатию, и улыбку, и сочувствие», — отметила Елена Подкаминская.
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