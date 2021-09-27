Кинокомпании из России и Испании работают над фильмом о путешествии Магеллана

Группа компаний ГПМ КИТ и испанская студия Elcano Media завершили съемки проекта «Магеллан», который расскажет о первом кругосветном путешествии мореплавателей Хуана Себастьяна Элькано и Фернана Магеллана. В работе находятся полнометражный фильм и мини-сериал из четырех эпизодов, сообщает пресс-служба ГПМ КИТ.
Международное название фильма — Boundless («Безграничный»). Он был представлен в феврале 2020-го и запущен в производство в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного RTVE и Министерством обороны Испании в марте 2018-го в честь 500-летия первого кругосветного плавания.
фото: Пресс-служба ЦПШ
«На подготовку к «Магеллану» у меня ушло четыре года, затем последовали год съемок и пост-продакшн, и все это, чтобы перенести на экран невероятную историю кругосветного путешествия. Это на два года дольше, чем заняло реальное плавание. Поэтому я легко могу понять, какого масштаба эпическая задача стояла перед ними. С актерским составом и съемочной командой примерно такой же численности, как и в экспедиции наших героев, мы столкнулись со многими из тех же препятствий», — поделился режиссер Саймон Уэст.
Съемки масштабной художественной картины и мини-сериала велись в разных регионах Испании и в Доминиканской республике. Для фильма были воссозданы корабли «Виктория» и «Тринидад», на которых Элькано и Магеллан отправились в путешествие. Кроме того, на съемках задействовали реплику «Виктории», в 1990-е построенную чешским мореплавателем Рудольфом Краутшнайдером, который на своем корабле повторил кругосветное плавание Фернана Магеллана.
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