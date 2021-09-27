Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Кинокомпании из России и Испании работают над фильмом о путешествии Магеллана

27 сентября
2021 год

Новости кино >>
27 сентября 2021
Группа компаний ГПМ КИТ и испанская студия Elcano Media завершили съемки проекта «Магеллан», который расскажет о первом кругосветном путешествии мореплавателей Хуана Себастьяна Элькано и Фернана Магеллана. В работе находятся полнометражный фильм и мини-сериал из четырех эпизодов, сообщает пресс-служба ГПМ КИТ.

Кинокомпании из России и Испании работают над фильмом о путешествии Магеллана
фото: Пресс-служба ЦПШ

За режиссуру отвечает британский постановщик Саймон Уэст, в чьем послужном списке «Воздушная тюрьма», «Лара Крофт: Расхитительница гробниц» и «Неудержимые 2». Родриго Санторо и Альваро Морте воплотили образы Магеллана и Элькано. Проектом занимаются продюсер Мигель Менендес де Субиллага из Elcano Media («Эскобар»), а также Рафаел Минасбекян и Вадим Верещагин, представляющие отечественную студию «Централ Партнершип». Кроме того, в производстве задействованы компания MONO Films наряду с Amazon Prime Video.

Международное название фильма — Boundless («Безграничный»). Он был представлен в феврале 2020-го и запущен в производство в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного RTVE и Министерством обороны Испании в марте 2018-го в честь 500-летия первого кругосветного плавания.

Кинокомпании из России и Испании работают над фильмом о путешествии Магеллана
фото: Пресс-служба ЦПШ

«На подготовку к «Магеллану» у меня ушло четыре года, затем последовали год съемок и пост-продакшн, и все это, чтобы перенести на экран невероятную историю кругосветного путешествия. Это на два года дольше, чем заняло реальное плавание. Поэтому я легко могу понять, какого масштаба эпическая задача стояла перед ними. С актерским составом и съемочной командой примерно такой же численности, как и в экспедиции наших героев, мы столкнулись со многими из тех же препятствий», — поделился режиссер Саймон Уэст.

Съемки масштабной художественной картины и мини-сериала велись в разных регионах Испании и в Доминиканской республике. Для фильма были воссозданы корабли «Виктория» и «Тринидад», на которых Элькано и Магеллан отправились в путешествие. Кроме того, на съемках задействовали реплику «Виктории», в 1990-е построенную чешским мореплавателем Рудольфом Краутшнайдером, который на своем корабле повторил кругосветное плавание Фернана Магеллана.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
персоны
Вадим ВерещагинРафаел МинасбекянАльваро МортеРодриго СанторуСаймон Уэст
фильмы
Воздушная тюрьмаЛара Крофт: Расхитительница гробницЛюбить ПаблоНеудержимые 2

анонс

Скорбим

Кирилл Разлогов
26 сентября ушёл из жизни киновед, культуролог Кирилл Разлогов.
Константин Глушков
25 сентября ушёл из жизни актёр Константин Глушков.

День рождения >>

Илья Алексеев
Анна Ардова
Иван Батарев
Анфиса Вистингаузен
Александр Галибин
Андрей Казаков
Сергей Лукьянов
Надежда Михалкова
Александр Новин
Жан-Марк Барр
Санчо Грасия
Аманда Детмер
Рошди Зем
Агата Кулеша
Анхелика Мария
Гвинет Пэлтроу
все родившиеся 27 сентября >>

Афиша кино >>

Лес призраков. Сатор
фильм ужасов
США, 2019
Ничья
драма
Россия, 2021
Герда
драма
Россия, 2021
Её заветное желание
драма, комедия, мелодрама
Япония, 2020
Не время умирать
боевик, приключения, триллер, шпионский фильм
Великобритания, США, 2020
Титан
драма, криминальный фильм, триллер, фильм ужасов, фэнтези
Франция, Бельгия, 2021
Анимация
психологическая драма
Россия, 2020
Бестселлер
драма, комедия
Великобритания, Канада, США, 2021
Веном 2
боевик, научная фантастика, приключения, фильм ужасов
США, 2021
Джим Пуговка и чёртова дюжина
комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Германия, 2020
Мама: Возвращение из тьмы
триллер
Австралия, 2020
Пушистые спасатели
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
Австралия, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен