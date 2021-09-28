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Не стало одного из пионеров аниме Эйити Ямамото

28 сентября
2021 год

Новости кино >>
28 сентября 2021
7 сентября на 81-м году жизни скончался кинорежиссер и сценарист Эйити Ямамото. Об этом сообщили организаторы токийского показа аниме «Печальная Белладонна» (1973), с которыми связались родственники режиссера, увидев информацию о показах в Интернете. Похороны прошли 12 сентября в кругу ближайших родственников.

Не стало одного из пионеров аниме Эйити Ямамото

Ямамото родился в Киото в 1940 году. В возрасте 20 лет он познакомился с «богом манги» и корифеем зарождающегося аниме Осаму Тэдзукой, а через год уже работал в его студии Mushi Production. Ямамото участвовал в создании легендарного «Астробоя», а также выступил в качестве сценариста и режиссера для собственных проектов: «Истории одной улицы», «Императора джунглей», «Клеопатры, королевы секса» и других.

В 1973 году состоялась премьера самой известной его работы – «Печальной Белладонны», сюрреалистичной экранизации трудов историка Жуля Мишле об охоте на ведьм в средневековой Франции. Ямамото также работал с Тэдзукой над «Маленьким Вансой» — последним сериалом Mushi Production.

Не стало одного из пионеров аниме Эйити Ямамото

После банкротства студии Ямамото перешел в Group TAC, где написал сценарий для знакового сериала «Космический крейсер «Ямато». Последнее произведение Ямамото увидело свет в 2019 году: ветеран индустрии экранизировал сюрреалистическую повесть нобелевского лауреата Кавабаты Ясунари «Рука».
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