Не стало одного из пионеров аниме Эйити Ямамото

анонс

27 сентября Кинокомпании из России и Испании работают над фильмом о путешествии Магеллана Режиссерское кресло занял британец Саймон Уэст

27 сентября Сериал «Жена олигарха» с Еленой Подкаминской стартует 11 октября В проекте СТС появится и Ольга Бузова в образе самой себя

27 сентября «Молоко» и «Иваново счастье» вошли в линейку пятничных премьер на видеосервисе START С 8 октября зрителям также представят картины «Соври мне правду» и «Дунай»