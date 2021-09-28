Не стало одного из пионеров аниме Эйити Ямамото

7 сентября на 81-м году жизни скончался кинорежиссер и сценарист Эйити Ямамото
. Об этом сообщили организаторы токийского показа аниме «Печальная Белладонна
» (1973), с которыми связались родственники режиссера, увидев информацию о показах в Интернете. Похороны прошли 12 сентября в кругу ближайших родственников.
Ямамото родился в Киото в 1940 году. В возрасте 20 лет он познакомился с «богом манги» и корифеем зарождающегося аниме Осаму Тэдзукой
, а через год уже работал в его студии Mushi Production. Ямамото участвовал в создании легендарного «Астробоя»
, а также выступил в качестве сценариста и режиссера для собственных проектов: «Истории одной улицы»
, «Императора джунглей»
, «Клеопатры, королевы секса»
и других.
В 1973 году состоялась премьера самой известной его работы – «Печальной Белладонны»
, сюрреалистичной экранизации трудов историка Жуля Мишле об охоте на ведьм в средневековой Франции. Ямамото также работал с Тэдзукой над «Маленьким Вансой»
— последним сериалом Mushi Production.
После банкротства студии Ямамото перешел в Group TAC, где написал сценарий для знакового сериала «Космический крейсер «Ямато»
. Последнее произведение Ямамото увидело свет в 2019 году: ветеран индустрии экранизировал сюрреалистическую повесть нобелевского лауреата Кавабаты Ясунари «Рука»
.
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