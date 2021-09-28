Завершились съемки драмеди «КрисТина» с Юлией Хлыниной сразу в двух главных ролях

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Не стало одного из пионеров аниме Эйити Ямамото

Кинокомпании из России и Испании работают над фильмом о путешествии Магеллана

В проекте СТС появится и Ольга Бузова в образе самой себя

27 сентября

«Молоко» и «Иваново счастье» вошли в линейку пятничных премьер на видеосервисе START

С 8 октября зрителям также представят картины «Соври мне правду» и «Дунай»