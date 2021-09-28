В Москве завершились съемки драмеди «КрисТина» с Юлией Хлыниной сразу в двух главных ролях. Об этом сообщает пресс-служба видеосервиса START, где в конце этого года состоится премьера сериала.
фото: Пресс-служба видеосервиса START
По сюжету Крис (Юлия Хлынина) работает продавцом в зоомагазине на окраине города. Мечты стать ветеринаром давно в прошлом, зато в будущем, буквально завтра, Крис ждет отпуск с ее парнем Кириллом (Петр Скворцов). Правда, собраться в отпуск для Крис — целое дело, ведь любое решение девушка принимает с помощью монетки. Да, даже выбор между бейсболкой и соломенной шляпой, между латте и капучино, поездкой на метро или на такси может сделать только волшебная монетка, когда-то подаренная отцом (Андрей Ургант).
В первый день отпуска все планы Крис летят к чертям: в инстаграме она видит пост своего бывшего Сергея (Антон Филипенко), который погиб 5 лет назад в аварии. Поссорившись с Кириллом и отправившись на поиски Сергея, Крис обнаружила не только бывшего, но и другую версию себя — уверенную и успешную Тину.
фото: Пресс-служба видеосервиса START
«Множество сцен в проекте снимались по несколько раз, отдельными частями, ведь двух главных героинь играла одна актриса — Юля Хлынина. Для этих целей у нее было девять дублеров, которые заменяли ее в сложных эпизодах, например, в драках, подводных съемках, трюках с лошадьми и в сцене падения с высоты», — рассказал режиссер Владимир Ракша.
фото: Пресс-служба видеосервиса START
Петр Скворцов, сыгравший молодого человека Крис, объяснил, чем его привлек сценарий: «У моего персонажа Кирилла интересный маршрут через всю нить повествования. Он из душнилы, как сейчас принято говорить, постепенно превращается в доброго и отзывчивого человека, который может взять на себя ответственность в момент сложного выбора. Кроме того, по сюжету Кирилл айтишник, а мне интересно сталкиваться с другими профессиями в своей работе. Думаю, выбор определенной специальности накладывает на характер человека какой-то отпечаток. Люди, связанные с айти, у меня всегда ассоциировались со строгостью, которая отличает их от актерской профессии, но мой персонаж получился несколько иным».
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