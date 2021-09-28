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Вероника Пляшкевич откроет «Дверь в прошлое»

28 сентября
2021 год

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28 сентября 2021
Премьера мини-сериала «Дверь в прошлое» по мотивам детектива Виктории Платовой состоится 2 октября в эфире ТВ Центр. Главные роли в проекте исполнили Вероника Пляшкевич, Антон Феоктистов, Сергей Перегудов и Анастасия Стежко, сообщает пресс-служба телеканала.

Вероника Пляшкевич откроет «Дверь в прошлое»
фото: Пресс-служба телеканала ТВ Центр

В центре сюжета оказывается Анна Травникова — сильная женщина, умеющая решать любые проблемы, но никто не знает, что внутри она та же девочка, которой была много лет назад, когда ее могли избить за мелкую провинность. Купив дом своей мечты, героиня наглухо заделывает дверь в подвал: слишком реальны воспоминания о том, как отчим запирал ее в подвале на ночь. Но дверь в собственное прошлое нельзя заделать, и оно снова врывается в жизнь Анны.

В сериале не обойдется без любовной линии – между Анной и бывшим следователем Климом. «Он испытывает симпатию к Анне, и эти вспыхнувшие чувства помогают ему вернуться в стихию расследований, так как с Анной начинают происходить события криминального характера. Клим – ее главный и единственный защитник, спасает ее, не смотря на все препятствия. И опыт работы следователем очень помогает в этом», — рассказал о своем герое Сергей Перегудов.
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