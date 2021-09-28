Кузьма Котрелев и Дмитрий Чеботарев снялись в сериале «ЮЗЗЗ» о жизни неблагополучного района Ростова-на-Дону

Действие сериала разворачивается в «фавелах» — неблагополучных районах Ростова-на-Дону. Главный герой Равиль родом из юго-западного бедного района. Он программист и мечтает получить грант, чтобы уехать в Америку. Но деньги нужны Равилю уже сейчас, поэтому он связывается с современными братками.
В реальном Ростове-на-Дону нет района «Юго-Запад» — это художественный элемент, рассказывает креативный продюсер сериала Илья Шаф. Такое название в проекте носит необеспеченная часть старого города. К тому же, аббревиатура «ЮЗЗЗ» отсылает к слову «юзать».
фото: Пресс-служба PREMIER
«Хотелось, чтобы это была какая-то теплая южная история — с этими мыслями мы и искали город. В Ростов влюбились сразу. В нашем сериале он играет большую роль. Можно сказать, что Ростов-папа стал одним из действующих персонажей. Туда мы ехали не за криминальным климатом, а за южной романтикой и красотой», — говорит режиссер Стас Иванов.
В съемках «ЮЗЗЗ» участвовали и местные жители Ростова-на-Дону, и хип-хоп исполнители, которые популярны в этом городе. Чтобы снять одну из сцен, группа организовала реальный баскетбольный турнир на крыше торгового центра. «Собрали 32 самые крутые команды по уличному баскетболу 3 на 3, которые два дня по-настоящему рубились за призы, а мы внутри организовали съемочный процесс», — вспоминает продюсер Илья Шаф.
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