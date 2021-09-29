Евгений Морозов, Дмитрий Куличков и Евгений Харитонов сыграют в детективе «Кунгур»

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Сеансы пройдут до 3 ноября

«Москино» покажет экранизации швейцарских классиков — Фридриха Дюрренматта и Макса Фриша

28 сентября

Кузьма Котрелев и Дмитрий Чеботарев снялись в сериале «ЮЗЗЗ» о жизни неблагополучного района Ростова-на-Дону

Криминальная драма выйдет на видеосервисе PREMIER в 2022 году