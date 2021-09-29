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Евгений Морозов, Дмитрий Куличков и Евгений Харитонов сыграют в детективе «Кунгур»

29 сентября
2021 год

Новости кино >>
29 сентября 2021
Стартовали съемки детективного сериала «Кунгур» с Евгением Морозовым, Виктором Сухоруковым, Евгением Харитоновым, Дмитрием Куличковым и Иваном Стебуновым. Это первый проект в рамках сотрудничества Okko с продюсерской компанией «Лампа» Рубена Дишдишяна и Александра Липского, сообщает пресс-служба мультимедийного сервиса.

Евгений Морозов, Дмитрий Куличков и Евгений Харитонов сыграют в детективе «Кунгур»
фото: Пресс-служба Okko

Сериал расскажет историю рыбацкого поселка – маленького слепка большой страны, где живут свои богатеи и бедняки, трудяги и пьяницы, либералы и державники. Здесь смешное соседствует с трагичным, а высокое – с ничтожным. Этот мирок оберегает сам себя, а каждый дом хранит свои секреты. Но однажды главному герою Егору открывается страшная правда, за которую придется заплатить.

На съемках также заняты Виктория Романенко, Юлия Полынская, Александр Голубев, Анна Котова, Владислав Ветров, Борис Невзоров, Леонид Окунев, Валентина Мазунина, Сергей Соцердотский и другие.

Евгений Морозов, Дмитрий Куличков и Евгений Харитонов сыграют в детективе «Кунгур»
фото: Пресс-служба Okko

«У «Кунгура» замечательный сценарий, очень качественный, сильный, что сейчас бывает чрезвычайно редко. Он основан на классической крепкой драматургии, как у Шукшина и Аксенова. Наш сериал, на мой взгляд, радикально отличается от большинства современных проектов. Природа его интереса – сам человек, его пороки и достоинства, вопросы верности, предательства, граней отношений. Идти на поводу у соблазнов, либо сохранить себя во всей непростой ситуации, развивающейся по сюжету. Каждый из героев должен делать этот выбор. У нас получилось нанизать детективный, интригующий сюжет на качественную драматургию, когда не теряется самое важное – про что это кино», — рассказал режиссер Сергей Попов.

Съемки сериала «Кунгур» продлятся до января 2022 года.
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