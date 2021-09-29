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Российское агентство VOSTOK начинает сотрудничество с европейским копродукционным форумом короткого метра

29 сентября
2021 год

Новости кино >>
29 сентября 2021
Первое в России агентство короткометражного кино VOSTOK сообщило о начале сотрудничества с European Short Pitch — престижной лабораторией и питчингом короткометражных фильмов, которые регулярно участвуют в конкурсных программах фестивалей класса «А».

Российское агентство VOSTOK начинает сотрудничество с европейским копродукционным форумом короткого метра

«Для нашего агентства это партнерство особенно важно. В 2016 году я и режиссёр-сценарист Дарья Власова стали первыми и единственными российскими участниками European Short Pitch. Мы представили проект "Молоко", впервые показанный на Berlinale, а вслед за этим на "Кинотавре", где фильм был отмечен специальным упоминанием жюри и призом Гильдии киноведов и кинокритиков. После кинокартина получила настолько широкую дистрибуцию по всему миру, что обрела статус самого кассового игрового короткометражного фильма РФ. Надеемся, что следующего российского участника ждёт не менее яркая история успеха!» — говорит продюсер и основатель агентства VOSTOK Янна Буряк.

Благодаря успеху российских первопроходцев теперь сотрудничество с ESP позволит одному российскому проекту принять участие во всей программе без уплаты взноса за участие. Также в качестве бонуса авторы, чьи фильмы входят в каталог агентства VOSTOK, смогут дистанционно участвовать в образовательной программе ESP и следить за питчингом в прямом эфире.

Российское агентство VOSTOK начинает сотрудничество с европейским копродукционным форумом короткого метра

Для участия на кинофоруме компания VOSTOK пригласит одного опытного российского продюсера, готового рассмотреть проекты, представленные на питчинге, и провести консультации с их создателями. Также Янна Буряк и Николай Ярошенко проведут мастер-класс, где будет представлен аналитический обзор международного и отечественного короткометражного рынка с акцентом на способы взаимодействия российской и европейской киноиндустрии. Помимо этого, VOSTOK совместно с партнерами Кино-Театр.Ру, Moviestart и Eastwood Agency создали брошюру, где осветили ключевых игроков российской киноиндустрии.

Заявку на участие в лаборатории и питчинге короткого метра European Short Pitch можно подать до 4 октября. Принимаются игровые, документальные или анимационные короткометражные фильмы, подходящие для ко-продукции, с закрепленным за ним российским продакшном. У подаваемого проекта должна иметься часть финансирования. Лаборатория пройдет с 15 по 19 ноября 2021 года, а форум копродукции — с 6 по 8 февраля 2022-го.
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