Александр Кузнецов сыграл космонавта, застрявшего в открытом космосе

По сюжету космонавт Максим Бортников терпит бедствие в открытом космосе. Чтобы выжить, ему необходимо добраться до космической станции. Скафандр героя сильно повреждён, а остальные члены экипажа уже эвакуировались. Так он остается один в открытом космосе.
На съемках «Свободного падения» использовались LED-экраны общей площадью более 400 квадратных метров. Эта технология, получившая известность после сериала «Мандалорец», призвана заменить традиционный хромакей и облегчить период постпродакшна.
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