Александр Кузнецов сыграл космонавта, застрявшего в открытом космосе

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Новый сезон полицейского процедурала выйдет спустя 11 лет после заморозки проекта

Продюсер Дик Вульф возрождает сериал «Закон и порядок» на канале NBC

29 сентября

Российское агентство VOSTOK начинает сотрудничество с европейским копродукционным форумом короткого метра

Заявки на участие в международной кинолаборатории принимаются до 4 октября