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Александр Кузнецов сыграл космонавта, застрявшего в открытом космосе

29 сентября
2021 год

Новости кино >>
29 сентября 2021
В Москве завершились съемки фантастического экшн-триллера «Свободное падение» с Александром Кузнецовым в главной роли, сообщает пресс-служба проекта.

Александр Кузнецов сыграл космонавта, застрявшего в открытом космосе
фото: Пресс-служба киностудии «План 9»

По сюжету космонавт Максим Бортников терпит бедствие в открытом космосе. Чтобы выжить, ему необходимо добраться до космической станции. Скафандр героя сильно повреждён, а остальные члены экипажа уже эвакуировались. Так он остается один в открытом космосе.

На съемках «Свободного падения» использовались LED-экраны общей площадью более 400 квадратных метров. Эта технология, получившая известность после сериала «Мандалорец», призвана заменить традиционный хромакей и облегчить период постпродакшна.

Работа над сценарием фильма началась более трех лет назад, а в производство он был запущен этим летом. За режиссуру картины отвечал дебютант Олег Уразайкин. Оператором выступил Федор Лясс, работавший с Ильей Найшуллером над «Хардкором», а художником-постановщиком — Артур МирзоянВий 3D»).
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