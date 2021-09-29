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Продюсер Дик Вульф возрождает сериал «Закон и порядок» на канале NBC

29 сентября
2021 год

Новости кино >>
29 сентября 2021
Продолжение сериала «Закон и порядок» вернется на NBC, сохранив прежний формат и оригинального сценариста, подтверждает продюсерская компания Wolf Entertainment.

Продюсер Дик Вульф возрождает сериал «Закон и порядок» на канале NBC

Двадцать первый сезон «Закона и порядка» продолжит историю полицейских и прокуроров Нью-Йорка. Сюжет будет строиться по классической схеме, применяемой в сериале на протяжении двадцати лет, — в нем будут рассказываться параллельные истории из практики «убойного» отдела и городского суда.

Сценаристом и продюсером проекта выступит автор оригинальной идеи Дик Вульф. Также к работе над сериалом вернутся сценарист Рик Эйд, режиссер Артур Форни и продюсер Питер Янковский.

Запущенный в 1990 году «Закон и порядок» стал началом большой медиафраншизы NBC, в которую вошли пять спин-оффов и несколько видеоигр. За двадцать лет эфира сериал принес телеканалу 50 номинаций на премию «Эмми». После остановки производства Вульф неоднократно заявлял о намерении возродить проект.

Максим Гревцев
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