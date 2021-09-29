Продюсер Дик Вульф возрождает сериал «Закон и порядок» на канале NBC

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В Москве завершились съемки экшн-триллера «Свободное падение»

Александр Кузнецов сыграл космонавта, застрявшего в открытом космосе

29 сентября

Российское агентство VOSTOK начинает сотрудничество с европейским копродукционным форумом короткого метра

Заявки на участие в международной кинолаборатории принимаются до 4 октября