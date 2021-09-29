Продюсер Дик Вульф возрождает сериал «Закон и порядок» на канале NBC

Продолжение сериала «Закон и порядок
» вернется на NBC, сохранив прежний формат и оригинального сценариста, подтверждает
продюсерская компания Wolf Entertainment.
Двадцать первый сезон «Закона и порядка» продолжит историю полицейских и прокуроров Нью-Йорка. Сюжет будет строиться по классической схеме, применяемой в сериале на протяжении двадцати лет, — в нем будут рассказываться параллельные истории из практики «убойного» отдела и городского суда.
Сценаристом и продюсером проекта выступит автор оригинальной идеи Дик Вульф
. Также к работе над сериалом вернутся сценарист Рик Эйд
, режиссер Артур Форни
и продюсер Питер Янковский
.
Запущенный в 1990 году «Закон и порядок» стал началом большой медиафраншизы NBC, в которую вошли пять спин-оффов и несколько видеоигр. За двадцать лет эфира сериал принес телеканалу 50 номинаций на премию «Эмми». После остановки производства Вульф неоднократно заявлял о намерении возродить проект.
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