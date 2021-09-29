Сергей Безруков расследует «Смерть манекенщицы»

По сюжету действие происходит в Москве в 1974 году. Осенним вечером во время премьерного показа в подсобке Дома моделей на Кузнецком мосту обнаружена повешенной ведущая манекенщица Мила Никанорова. К расследованию приступает принципиальный и упрямый следователь МУРа Кирилл Бессонов. Он связывает это дело с другим – смертью следователя ОБХСС Кузнецова, с которым связана личная трагедия Бессонова. Постепенно выясняется, что за блестящим фасадом Дома Моделей происходит множество темных дел.
«Сценарий детективного сериала «Смерть манекенщицы» мы писали более 5 лет, и я очень доволен тем, каким захватывающим он получился. Мы увидим советский, как сейчас говорят, гламур, который был скрыт и недоступен простым людям, но этот мир был, и он был по-своему опасным, увлекательным, а мир моделей – особенно интересным и притягательным. Художники воссоздают атмосферу, декорации, костюмы Москвы 70-х годов, и это самое сложное в реализации такого замысла. Ну и кто знает, возможно, «Смерть манекенщицы» станет началом большой детективной саги, которая будет иметь продолжение», — рассказал Валерий Тодоровский.
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