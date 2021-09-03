Завершились съемки дебютного режиссерского проекта Надежды Михалковой

В Москве завершились съемки четырехсерийной трагикомедии «Номинация», которая стала режиссерским дебютом Надежды Михалковой. Вместе со своей сестрой Анной Михалковой она исполнила главную роль в проекте. Об этом сообщает пресс-служба мультимедийного сервиса Okko, где состоится премьера мини-сериала.
фото: Пресс-служба Okko
В центре сюжета — известные актрисы Вера и Татьяна (Надежда и Анна Михалковы), дочери неожиданно скончавшегося кинорежиссера и драматурга. Представительницы кинематографической династии пытаются понять, как им теперь жить дальше с матерью-тираном (Людмила Максакова). Сохранить семью может только хитроумная манипуляция — заказной фильм на государственные деньги, снятый Верой с Татьяной в главной роли. В результате мать и две сестры, находящиеся в очень сложных отношениях, оказываются на одной съемочной площадке. И эти съёмки либо спасут их семью, либо окончательно её уничтожат.
«Позади почти 30 насыщенных съемочных дней. Были моменты, которые расстраивали съемочную группу, еще больше было моментов, которые веселили и радовали всех нас, но заканчивать съемки всегда немного грустно. Мне как режиссеру повезло: дальше я с этой историей, героями и персонажами буду работать над монтажом, озвучанием, музыкой. Работы еще много, но я надеюсь, что уже скоро в Okko вы увидите её результат», — рассказала Надежда Михалкова.
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