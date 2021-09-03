Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Завершились съемки дебютного режиссерского проекта Надежды Михалковой

3 сентября
2021 год

Новости кино >>
3 сентября 2021
В Москве завершились съемки четырехсерийной трагикомедии «Номинация», которая стала режиссерским дебютом Надежды Михалковой. Вместе со своей сестрой Анной Михалковой она исполнила главную роль в проекте. Об этом сообщает пресс-служба мультимедийного сервиса Okko, где состоится премьера мини-сериала.

Завершились съемки дебютного режиссерского проекта Надежды Михалковой
фото: Пресс-служба Okko

В центре сюжета — известные актрисы Вера и Татьяна (Надежда и Анна Михалковы), дочери неожиданно скончавшегося кинорежиссера и драматурга. Представительницы кинематографической династии пытаются понять, как им теперь жить дальше с матерью-тираном (Людмила Максакова). Сохранить семью может только хитроумная манипуляция — заказной фильм на государственные деньги, снятый Верой с Татьяной в главной роли. В результате мать и две сестры, находящиеся в очень сложных отношениях, оказываются на одной съемочной площадке. И эти съёмки либо спасут их семью, либо окончательно её уничтожат.

«Позади почти 30 насыщенных съемочных дней. Были моменты, которые расстраивали съемочную группу, еще больше было моментов, которые веселили и радовали всех нас, но заканчивать съемки всегда немного грустно. Мне как режиссеру повезло: дальше я с этой историей, героями и персонажами буду работать над монтажом, озвучанием, музыкой. Работы еще много, но я надеюсь, что уже скоро в Okko вы увидите её результат», — рассказала Надежда Михалкова.

В проекте также сыграли Андрей Смоляков, Алексей Гришин, Владимир Мишуков, Софья Гершевич, Анастасия Микульчина, Евгений Плиткин и другие. Производством занимались сервис Okko и компания «Медиаслово» Данилы Шарапова и Петра Анурова.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Надежда Михалкова снимает сериал про российскую киноиндустрию
Поиск по меткам
ОККО
персоны
Петр АнуровСофья ГершевичАлексей ГришинЛюдмила МаксаковаАнастасия МикульчинаАнна МихалковаНадежда МихалковаВладимир МишуковЕвгений ПлиткинАндрей СмоляковДанила Шарапов
фильмы
Номинация

анонс

Скорбим

Микис Теодоракис
2 сентября ушёл из жизни композитор Микис Теодоракис.
Василий Лунегов
1 сентября ушёл из жизни актёр Василий Лунегов.

День рождения >>

Елена Антипова
Станислав Беляев
Евгения Брик
Яна Есипович
Марина Зудина
Юрий Кузнецов
Яшар Нури
Иван Переверзев
Борис Сморчков
Александр Строев
Алан Лэдд
Люк Меренда
Костас Мэндилор
Майя Осташевская
Ирен Папас
Симона фон Цглиницки
Чарли Шин
все родившиеся 3 сентября >>

Афиша кино >>

Чужая Земля
драма, научная фантастика, триллер
Германия, Швейцария, 2021
Боец без правил
драма, социальная драма, спортивный фильм
США, 2021
Яблоки
драма, комедия
Греция, Польша, Словения, 2020
В западне
триллер, фильм ужасов
США, 2021
Дом улиток
детектив, мистика, триллер, фильм ужасов
Испания, Мексика, Перу, 2020
Девятый калибр
боевик, криминальный фильм, триллер
Италия, Бельгия, 2020
Нефутбол
комедия, спортивный фильм
Россия, 2021
После. Глава 3
драма, мелодрама, экранизация, эротика
США, 2021
Три мушкетёра
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, экранизация
Испания, 2021
Шан-Чи и Легенда десяти колец
боевик, комедия, приключения, фэнтези, экранизация
США, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен