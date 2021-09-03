Расширенная версия комедии «Батя» с Владимиром Вдовиченковым выйдет на ТНТ

Показ расширенной версии комедии «Батя», которую специально поделят на отдельные эпизоды, стартует 5 сентября на ТНТ. Как уточняет пресс-служба телеканала, в сериал вошли новые скетчи в антураже девяностых с участием Владимира Вдовиченкова и юного актера Андрея Андреева, ранее не представленные ни в кинотеатрах, ни на видеосервисе PREMIER.
фото: Пресс-служба ТНТ
«Батя. Полная версия» – это история Макса, которую дополнили новыми сценами из детства главного героя. Будучи ребенком, он быстро выучил, где право, а где лево, потому что Батя (Владимир Вдовиченков) сделал ему незабываемую «крапивку» на руке. Считать научился по датам на кладбищенских памятниках. Не сквернословил – ведь однажды Батя на самом деле вымыл ему рот с мылом. И чуть что – сразу вставал в угол. Сегодня такие методы воспитания кажутся родителям дикими, а дети девяностых выстраиваются в очередь к психологам на проработку травм. Рефлексирует о своем детстве и повзрослевший Макс (Стас Старовойтов), который стал отцом двух детей и хочет понять, почему его Батя был именно таким – закрытым и в чем-то жестоким.
Изначально «Батя» задумывался как шортком – комедийный сериал для мессенджеров с эпизодами по 1-2 минуты. В этом виде он получил приз на фестивале «Пилот» как самый перспективный проект. Однако позднее его авторы увидели, что эпизоды складываются в цельную историю, которую нужно рассказывать непрерывно, чтобы привести к финальной эмоции фильма. Теперь отснятые материалы шорткома и уже вышедшая картина «Батя» превратились в полноценный сериал.
Проект компании Good Story Media, ТНТ и ТНТ4 собрал в залах кинотеатров почти 2 миллиона зрителей. В итоге с 506 миллионами рублей кассовых сборов «Батя» вошел в топ-10 самых успешных картин первого квартала 2021 года, а весной занимал лидирующие позиции и на цифровых платформах.
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