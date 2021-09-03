Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Сериалы «Седьмая симфония», «Елизавета» и «Медиум» покажут в новом телесезоне

3 сентября
2021 год

Новости кино >>
3 сентября 2021
Телеканал «Россия» рассказал о сериальных премьерах нового телесезона. В их числе — «Седьмая симфония» режиссера Александра Котта, повествующая о знаменитом исполнении «Ленинградской» симфонии Дмитрия Шостаковича в августе 1942 года. Главные роли в ленте исполнили Алексей Гуськов, Елизавета Боярская и Алексей Кравченко.

Сериалы «Седьмая симфония», «Елизавета» и «Медиум» покажут в новом телесезоне
фото: Пресс-служба телеканала «Россия 1»

Еще одним историческим сериалом станет «Елизавета», где Юлия Хлынина предстанет в образе великой императрицы. В линейку детективных проектов вошли «Шуша» с Анастасией Паниной в роли эксперта-криминалиста, «Медиум» с Марией Порошиной и Павлом Трубинером — адаптация одноименного американского шоу о женщине, способной слышать и видеть умерших, а также «Подражатель» о преступнике, копирующем серийную убийцу, отбывающую срок в тюрьме, картины «Ключ от всех дверей» про жизнь успешного психолога и «Менталистка».

На телеканале также покажут мелодрамы «Сын» об учительнице музыки (Дарья Урсуляк), у которой пропал ребенок, «Стенограмма судьбы» и «Когда закончится февраль» про женщину, пережившую насилие. Зрителям телеканала представят и продолжения проектов «Склифосовский», «Тайны следствия» и «Холодные берега».

Готовятся к выходу в эфир «Надвое» Валерия Тодоровского с Данилой Козловским и Александром Петровым в главных ролях, «Художник» о банде грабителей, оставляющих на месте преступления портреты своих жертв, сериал «Чайки», рассказывающий про женскую волейбольную команду из Калининграда, «Васнецова» с Анной Михалковой — ремейк популярного французского детективного сериала «Кандис Ренуар», «Ловец снов», «Стюардесса», «Русская жена» с Кариной Андоленко и Юрием Чурсиным и «Дама с собачкой», где сыграла Елена Яковлева.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Показ детективной драмы «Сын» с Дарьей Урсуляк и Антоном Филипенко стартует 4 сентября
Анна Михалкова станет майором полиции в сериале «Васнецова»
Начались съёмки «Дамы с собачкой» с Еленой Яковлевой и Александром Балуевым
Мария Андреева, Пётр Рыков и Ольга Кабо снимаются в сериале «Ловец снов»
Завершились съёмки сериала Валерия Тодоровского «Надвое» с Данилой Козловским и Александром Петровым
Завершились съемки девятого сезона «Склифосовского» с Максимом Авериным и Марией Куликовой
Стартовали съемки сериала «Русская жена» с Юрием Чурсиным и Кариной Андоленко
Анна Ковальчук приступила к съемкам в новом сезоне «Тайн следствия»
Михаил Пореченков возглавил волейбольную команду
Павел Трубинер и Екатерина Вилкова отправятся на «Баренцево море»
«Подражатель»: Где-то мы уже это видели
Андрей Ильин вернется в девятом сезоне «Склифосовского»
Алексей Гуськов и Алексей Кравченко организуют концерт в блокадном Ленинграде в трейлере сериала «Седьмая симфония»
Александра Никифорова примерила форму «Стюардессы»
Данила Козловский и Александр Петров впервые сыграют вместе
Юлия Хлынина перевоплотится в цесаревну Елизавету
Екатерина Вилкова и Кирилл Сафонов вновь окажутся на «Холодных берегах»
Алексей Гуськов выступит дирижёром «Седьмой симфонии»
Поиск по меткам
Россия-1
персоны
Карина АндоленкоЕлизавета БоярскаяАлексей ГуськовДанила КозловскийАлександр КоттАлексей КравченкоАнна МихалковаАнастасия ПанинаАлександр Петров (IV)Мария ПорошинаВалерий ТодоровскийПавел ТрубинерДарья УрсулякЮлия ХлынинаЮрий ЧурсинЕлена Яковлева
фильмы
Баренцево мореВаснецоваДама с собачкойДетектив РенуарЕлизаветаКлюч от всех дверейКогда закончится февральЛовец сновМедиумМенталисткаНадвоеПодражательРусская женаСедьмая симфонияСклифосовский (9 сезон)Стенограмма судьбыСтюардессаСынТайны следствия-21Холодные берега. ВозвращениеХудожникЧайкиЧёрное мореШуша

анонс

Скорбим

Микис Теодоракис
2 сентября ушёл из жизни композитор Микис Теодоракис.
Василий Лунегов
1 сентября ушёл из жизни актёр Василий Лунегов.

День рождения >>

Елена Антипова
Станислав Беляев
Евгения Брик
Яна Есипович
Марина Зудина
Юрий Кузнецов
Яшар Нури
Иван Переверзев
Борис Сморчков
Александр Строев
Алан Лэдд
Люк Меренда
Костас Мэндилор
Майя Осташевская
Ирен Папас
Симона фон Цглиницки
Чарли Шин
все родившиеся 3 сентября >>

Афиша кино >>

Чужая Земля
драма, научная фантастика, триллер
Германия, Швейцария, 2021
Боец без правил
драма, социальная драма, спортивный фильм
США, 2021
Яблоки
драма, комедия
Греция, Польша, Словения, 2020
В западне
триллер, фильм ужасов
США, 2021
Дом улиток
детектив, мистика, триллер, фильм ужасов
Испания, Мексика, Перу, 2020
Девятый калибр
боевик, криминальный фильм, триллер
Италия, Бельгия, 2020
Нефутбол
комедия, спортивный фильм
Россия, 2021
После. Глава 3
драма, мелодрама, экранизация, эротика
США, 2021
Три мушкетёра
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, экранизация
Испания, 2021
Шан-Чи и Легенда десяти колец
боевик, комедия, приключения, фэнтези, экранизация
США, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен