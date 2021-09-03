Сериалы «Седьмая симфония», «Елизавета» и «Медиум» покажут в новом телесезоне

Телеканал «Россия» рассказал о сериальных премьерах нового телесезона. В их числе — «Седьмая симфония
» режиссера Александра Котта
, повествующая о знаменитом исполнении «Ленинградской» симфонии Дмитрия Шостаковича в августе 1942 года. Главные роли в ленте исполнили Алексей Гуськов
, Елизавета Боярская
и Алексей Кравченко
.
фото: Пресс-служба телеканала «Россия 1»
Еще одним историческим сериалом станет «Елизавета
», где Юлия Хлынина
предстанет в образе великой императрицы. В линейку детективных проектов вошли «Шуша
» с Анастасией Паниной
в роли эксперта-криминалиста, «Медиум
» с Марией Порошиной
и Павлом Трубинером
— адаптация одноименного американского шоу о женщине, способной слышать и видеть умерших, а также «Подражатель
» о преступнике, копирующем серийную убийцу, отбывающую срок в тюрьме, картины «Ключ от всех дверей
» про жизнь успешного психолога и «Менталистка
».
На телеканале также покажут мелодрамы «Сын
» об учительнице музыки (Дарья Урсуляк
), у которой пропал ребенок, «Стенограмма судьбы
» и «Когда закончится февраль
» про женщину, пережившую насилие. Зрителям телеканала представят и продолжения проектов «Склифосовский
», «Тайны следствия
» и «Холодные берега
».
Готовятся к выходу в эфир «Надвое
» Валерия Тодоровского
с Данилой Козловским
и Александром Петровым
в главных ролях, «Художник
» о банде грабителей, оставляющих на месте преступления портреты своих жертв, сериал «Чайки
», рассказывающий про женскую волейбольную команду из Калининграда, «Васнецова
» с Анной Михалковой
— ремейк популярного французского детективного сериала «Кандис Ренуар
», «Ловец снов
», «Стюардесса
», «Русская жена
» с Кариной Андоленко
и Юрием Чурсиным
и «Дама с собачкой
», где сыграла Елена Яковлева
.
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