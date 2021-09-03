Празднование 25-й годовщины «Покемонов» выходит на новый уровень

The Pokémon Company International на официальном ютуб-канале
франшизы анонсировали премьеру нового веб-сериала — «Покемон: Эволюция». Ранее чествование карманных монстров ограничивались коллекционными карточками, линейкой одежды и коллаборацией с Кэти Перри и Post Malone.
Веб-сериал будет состоять из восьми серий: каждая посвящена одному из регионов вымышленного континента. Известна последовательность, в какой будут показаны локации вселенной — от самой новой к благородной классике: Галар, Алола, Калос, Юнова, Синно, Хоэнн, Джото и, наконец, Канто, с которого начался оригинальный игровой цикл. Производством «Эволюции» занималась студия OLM, ответственная почти за все предыдущие аниме-сериалы про покемонов. Первый эпизод выходит 9 сентября, последний — 23-го.
«Покемон: Эволюция» — это и новая захватывающая коллекция анимационных произведений, и благодарность миллионам фанатов по всему миру, которые присоединились к нашему путешествию за последние 25 лет», — отметил Колин Палмер, вице-президент по маркетингу The Pokémon Company International.
Впервые карманные монстры появились в 1996 году в играх Pokémon Red & Blue для GameBoy, а в России стали известны благодаря сериалу «Покемоны», выходившему на стыке тысячелетий. Спустя четверть века карманные монстры остаются одной из самых популярных медиа-франшиз на планете.
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