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Празднование 25-й годовщины «Покемонов» выходит на новый уровень

3 сентября
2021 год

Новости кино >>
3 сентября 2021
The Pokémon Company International на официальном ютуб-канале франшизы анонсировали премьеру нового веб-сериала — «Покемон: Эволюция». Ранее чествование карманных монстров ограничивались коллекционными карточками, линейкой одежды и коллаборацией с Кэти Перри и Post Malone.

Празднование 25-й годовщины «Покемонов» выходит на новый уровень

Веб-сериал будет состоять из восьми серий: каждая посвящена одному из регионов вымышленного континента. Известна последовательность, в какой будут показаны локации вселенной — от самой новой к благородной классике: Галар, Алола, Калос, Юнова, Синно, Хоэнн, Джото и, наконец, Канто, с которого начался оригинальный игровой цикл. Производством «Эволюции» занималась студия OLM, ответственная почти за все предыдущие аниме-сериалы про покемонов. Первый эпизод выходит 9 сентября, последний — 23-го.

Празднование 25-й годовщины «Покемонов» выходит на новый уровень

«Покемон: Эволюция» — это и новая захватывающая коллекция анимационных произведений, и благодарность миллионам фанатов по всему миру, которые присоединились к нашему путешествию за последние 25 лет», — отметил Колин Палмер, вице-президент по маркетингу The Pokémon Company International.

Впервые карманные монстры появились в 1996 году в играх Pokémon Red & Blue для GameBoy, а в России стали известны благодаря сериалу «Покемоны», выходившему на стыке тысячелетий. Спустя четверть века карманные монстры остаются одной из самых популярных медиа-франшиз на планете.
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Празднование 25-й годовщины «Покемонов» выходит на новый уровень фотографии
Празднование 25-й годовщины «Покемонов» выходит на новый уровень фотографии
Празднование 25-й годовщины «Покемонов» выходит на новый уровень фотографии
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