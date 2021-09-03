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Джоди Комер перевоплотится в первую жену Наполеона

3 сентября
2021 год

Новости кино >>
3 сентября 2021
Джоди Комер сыграет Жозефину Богарне, императрицу Франции и первую жену Наполеона Бонапарта в новом фильме Ридли Скотта. Об этом сообщает Variety.

Джоди Комер перевоплотится в первую жену Наполеона
фото: Getty Images

Картина называется «Kitbag», что переводится как «вещевой мешок» и отсылает к поговорке: «В вещевом мешке каждого солдата спрятан генеральский штаб». Проект будет сосредоточен на фигуре Наполеона и расскажет о его становлении в качестве императора и отношениях с супругой Жозефиной. Образ Бонапарта воплотит Хоакин Феникс.

Планируется, что съемки стартуют ближе к Новому году, так как сейчас Комер работает над четвертым сезоном сериала «Убивая Еву». Она уже сотрудничала с Ридли Скоттом, сыграв в его исторической драме «Последняя дуэль».
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