Джоди Комер перевоплотится в первую жену Наполеона

Картина называется «Kitbag», что переводится как «вещевой мешок» и отсылает к поговорке: «В вещевом мешке каждого солдата спрятан генеральский штаб». Проект будет сосредоточен на фигуре Наполеона и расскажет о его становлении в качестве императора и отношениях с супругой Жозефиной. Образ Бонапарта воплотит Хоакин Феникс.
Планируется, что съемки стартуют ближе к Новому году, так как сейчас Комер работает над четвертым сезоном сериала «Убивая Еву». Она уже сотрудничала с Ридли Скоттом, сыграв в его исторической драме «Последняя дуэль».
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