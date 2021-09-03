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Создан новый фонд для инвестирования средств в кинопроизводство

3 сентября
2021 год

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3 сентября 2021
Частная управляющая компания «КСП Капитал Управление активами» создает закрытый паевый инвестиционный фонд «СинеФинанс» для инвестирования средств в кинопроизводство, сообщает «Ъ».

Создан новый фонд для инвестирования средств в кинопроизводство
фото: culture.ru

Фонд планирует финансировать коммерческие кинопроекты на разной стадии готовности. Также в планах — закупка зарубежного контента с целью его реализации на территории СНГ и Восточной Европы и инвестирование в компании, которые обеспечивают съемочный процесс техникой, павильонами, компьютерной графикой и прочими ресурсами. В экспертный совет входят генеральный продюсер 2D films Василий Соловьев и продюсер Артур Циленко. Правила фонда были зарегистрированы Центральным Банком еще 28 июня.

«СинеФинанс» доступен только квалифицированным инвесторам. На старте планируется привлечь 1–1,5 млрд рублей, а объем инвестиций в один проект составит 10–50 млн. Целевая доходность оценивается в 20% годовых. Активы фонда будут формироваться на основе прав на литературные произведения с целью их экранизации.
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