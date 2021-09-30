Не стало Такао Саито — создателя самой долгой выходящей манги

Создатель легендарной манги «Голго 13
» Такао Саито
скончался 24 сентября от рака поджелудочной железы. Ему было 84 года.
Саито родился в префектуре Вакаяма в 1936 году. Еще в школе будущий мангака проявил себя как талантливый художник, параллельно занимаясь боксом и сумо. Увидев фильмы «Кинг-Конг»
(1933) и «Война миров»
(1953), Саито решил профессионально заниматься мангой. Дебютную работу Baron Air он выпустил в 1955 году.
В 1969-м в журнале Big Comic вышла первая глава «Голго 13» — opus magnum Саито. Манга рассказывает о приключениях профессионального киллера и лучшего в мире снайпера по прозвищу Голго 13 (отсылка на библейскую Голгофу). Сюжет не раскрывает детали происхождения антигероя: его настоящее имя, возраст и даже место рождения до сих пор остаются неизвестными.
«Голго 13» — самая продолжительная из действующих японских манг. Она выпускается с 1968 года по настоящее время и насчитыват свыше 200 томов. «Голго-13» пережила пять экранизаций: в 1973-м
и 1977-м
вышли два художественных фильма (с Кеном Такакурой
и Сонни Тибой
соответственно), в 1983-м — полнометражное аниме «Голго 13: Профи»
, в 1998-м — OVA «Голго 13: Королева пчел»
и, наконец, в 2008 году — аниме-сериал.
В соответствии с пожеланием самого Саито работу над циклом продолжат художники из студии Saito Production. Помогать им будут сотрудники издательства Big Comic вместе с командой сценаристов.
обсуждение >>