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Не стало Такао Саито — создателя самой долгой выходящей манги

30 сентября
2021 год

Новости кино >>
30 сентября 2021
Создатель легендарной манги «Голго 13» Такао Саито скончался 24 сентября от рака поджелудочной железы. Ему было 84 года.

Не стало Такао Саито — создателя самой долгой выходящей манги

Саито родился в префектуре Вакаяма в 1936 году. Еще в школе будущий мангака проявил себя как талантливый художник, параллельно занимаясь боксом и сумо. Увидев фильмы «Кинг-Конг» (1933) и «Война миров» (1953), Саито решил профессионально заниматься мангой. Дебютную работу Baron Air он выпустил в 1955 году.

В 1969-м в журнале Big Comic вышла первая глава «Голго 13» — opus magnum Саито. Манга рассказывает о приключениях профессионального киллера и лучшего в мире снайпера по прозвищу Голго 13 (отсылка на библейскую Голгофу). Сюжет не раскрывает детали происхождения антигероя: его настоящее имя, возраст и даже место рождения до сих пор остаются неизвестными.

Не стало Такао Саито — создателя самой долгой выходящей манги

«Голго 13» — самая продолжительная из действующих японских манг. Она выпускается с 1968 года по настоящее время и насчитыват свыше 200 томов. «Голго-13» пережила пять экранизаций: в 1973-м и 1977-м вышли два художественных фильма (с Кеном Такакурой и Сонни Тибой соответственно), в 1983-м — полнометражное аниме «Голго 13: Профи», в 1998-м — OVA «Голго 13: Королева пчел» и, наконец, в 2008 году — аниме-сериал.

В соответствии с пожеланием самого Саито работу над циклом продолжат художники из студии Saito Production. Помогать им будут сотрудники издательства Big Comic вместе с командой сценаристов.
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Не стало Такао Саито — создателя самой долгой выходящей манги фотографии
Не стало Такао Саито — создателя самой долгой выходящей манги фотографии
Не стало Такао Саито — создателя самой долгой выходящей манги фотографии
Не стало Такао Саито — создателя самой долгой выходящей манги фотографии
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