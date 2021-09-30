Давай нашу: трейлер сериала «Такт Опус. Судьба», где с инопланетянами воюют музыкой

Ожидающий релиза сериал «Такт Опус. Судьба
» получил новый трейлер. Премьера оригинального аниме состоится 6 октября.
В 2047 году после падения метеорита на Земле стали замечать чудовищ, впоследствии прозванных D2. Неуязвимые для человеческого оружия монстры в короткий срок подчинили себе всю планету, внеся тотальный запрет на музыку: любые звуки, похожие на мелодию, могут нанести им вред. Однако среди людей уже образовался отряд сопротивления: группа девушек, известная как Мьюзикарт, борется с захватчиками с помощью симфоний. Одна из участниц движения, девушка по имени Уммэй, заключает договор с молодым дирижером Тактом. Вместе они отправляются в Нью-Йорк, чтобы начать войну за освобождение Земли.
Над сериалом работают сразу две известные японские студии: MAPPA
(«Магическая битва
», «Зомбиленд Сага
», «Дорохэдоро
») и Madhouse
(«Агент Паранойи
», «Ванпанчмен
»).
В качестве композитора выступил Ёсихиро Икэ
— автор музыкального сопровождения к «Асуре»
, «Органу Геноцида»
и «Дороро»
.
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