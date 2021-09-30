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Давай нашу: трейлер сериала «Такт Опус. Судьба», где с инопланетянами воюют музыкой

30 сентября
2021 год

Новости кино >>
30 сентября 2021
Ожидающий релиза сериал «Такт Опус. Судьба» получил новый трейлер. Премьера оригинального аниме состоится 6 октября.



В 2047 году после падения метеорита на Земле стали замечать чудовищ, впоследствии прозванных D2. Неуязвимые для человеческого оружия монстры в короткий срок подчинили себе всю планету, внеся тотальный запрет на музыку: любые звуки, похожие на мелодию, могут нанести им вред. Однако среди людей уже образовался отряд сопротивления: группа девушек, известная как Мьюзикарт, борется с захватчиками с помощью симфоний. Одна из участниц движения, девушка по имени Уммэй, заключает договор с молодым дирижером Тактом. Вместе они отправляются в Нью-Йорк, чтобы начать войну за освобождение Земли.

Над сериалом работают сразу две известные японские студии: MAPPAМагическая битва», «Зомбиленд Сага», «Дорохэдоро») и MadhouseАгент Паранойи», «Ванпанчмен»).

Давай нашу: трейлер сериала «Такт Опус. Судьба», где с инопланетянами воюют музыкой

В качестве композитора выступил Ёсихиро Икэ — автор музыкального сопровождения к «Асуре», «Органу Геноцида» и «Дороро».
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Давай нашу: трейлер сериала «Такт Опус. Судьба», где с инопланетянами воюют музыкой фотографии
Давай нашу: трейлер сериала «Такт Опус. Судьба», где с инопланетянами воюют музыкой фотографии
Давай нашу: трейлер сериала «Такт Опус. Судьба», где с инопланетянами воюют музыкой фотографии
Давай нашу: трейлер сериала «Такт Опус. Судьба», где с инопланетянами воюют музыкой фотографии
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