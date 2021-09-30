В Узбекистане открылся Russian Film Festival

В рамках Дней российского кино в Узбекистане, которые проходят на Ташкентском международном кинофестивале «Жемчужина Шёлкового пути», открылся Russian Film Festival. Мероприятие продлится до 2 октября, уточняет пресс-служба Роскино.
«Исторические связи России и Узбекистана насчитывают не одно десятилетие, и мы рады новому витку взаимоотношений сейчас, когда Узбекистан начал уделять больше внимания развитию креативных индустрий, в частности, кинематографии, которая, безусловно, является лидером в этом сегменте. Мы приветствуем масштабные реформы последних лет в узбекской киноиндустрии, направленные на её интеграцию в глобальный контекст, и рады, что наши тесные культурные связи дают нам хорошую платформу для дальнейшего сотрудничества. Россия достигла немалого прогресса в сфере индустрии аудиовизуального контента (кино и анимация), и мы рады начать индустриальный диалог с Узбекистаном, представляя здесь такую обширную деловую программу. Важно отметить, что мероприятия в рамках Ташкентского фестиваля станут первой и столь масштабной физической неделей кино в пост-ковидное время», — отметила генеральный директор Роскино Евгения Маркова.
Главными темами Дней станут развитие совместного кинопроизводства в Средней Азии и интерес России к растущему рынку видеоконтента в этом регионе. Российская секция будет включать показы отечественных фильмов, деловую программу и образовательные мастер-классы. Особо значимым событием в рамках российского участия на смотра станет открытие филиала ВГИКа. Мероприятие проходит при поддержке Роскино, Russian Film Festival, посла туризма Узбекистана в зарубежных странах Тимура Бекмамбетова, при участии Министерства культуры Российской Федерации и Фонда кино. Российскую делегацию принял генеральный директор Агентства кинематографии Узбекистана Фирдавс Абдухаликов. Специальным гостем фестиваля является Никита Михалков.
По словам директора Департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры России Светланы Максимченко, «сотрудничество в сфере кинематографии традиционно является одним из ключевых направлений межкультурного диалога России и Узбекистана. Уже сейчас российские продюсеры успешно реализуют совместные проекты с Узбеккино, и мы надеемся на расширение подобного взаимодействия в будущем. Дни российского кино станут одним из инструментов, способствующих развитию этого индустриального диалога».
фото: Светлана Максимченко
В рамках деловой программы Евгения Маркова, Тимур Бекмамбетов, генеральный продюсер Okko Джаник Файзиев, вице-президент МТС, генеральный онлайн-кинотеатра KION Игорь Мишин вместе с продюсерами и дистрибьюторами из Узбекистана, Казахстана и Киргизии обсудят перспективы копродукции России и стран Средней Азии, стратегии взаимодействия российских онлайн-платформ с местным рынком, а также новые технологии в кинопроизводстве. В рамках образовательной панели свои мастер-классы проведут Бекмамбетов, продюсеры Анна Гудкова, Мария Затуловская, Лала Рустамова и другие.
«Я рад вернуться в Узбекистан, где я начинал свой профессиональный путь в кино, в рамках возрождения такой важной традиции – кинофестиваля в Ташкенте, особенно сейчас, когда страна открывается миру. Надеюсь, что кинопоказы, круглые столы и мастер-классы, которые мы организуем в рамках российской секции, не только дадут импульс сотрудничеству между индустриями наших стран, но и вдохновят талантливых ребят попробовать себя на этом профессиональном поприще», — говорит Тимур Бекмамбетов.
«Мы рады, что с возрождением Ташкентского международного кинофестиваля, который последний раз проводился в 1997 году, мы также восстанавливаем и укрепляем культурные связи с нашими российскими партнёрами. Нас тесно связывает общее историческое прошлое, много деятелей кинематографии, работавших в Узбекистане, сегодня работают в России. И также, многие кинематографисты, учившиеся в российских киношколах, работают в Узбекистане. В рамках фестиваля мы намерены подписать ряд новых соглашений с российскими компаниями о совместном производстве фильмов, и мы рассчитываем, что эти проекты будут востребованы не только в России и Узбекистане, но и на глобальном рынке», — отметил Фирдавс Абдухаликов.
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