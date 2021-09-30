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В Узбекистане открылся Russian Film Festival

30 сентября
2021 год

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30 сентября 2021
В рамках Дней российского кино в Узбекистане, которые проходят на Ташкентском международном кинофестивале «Жемчужина Шёлкового пути», открылся Russian Film Festival. Мероприятие продлится до 2 октября, уточняет пресс-служба Роскино.

Евгения Маркова
фото: novayagazeta.ru

«Исторические связи России и Узбекистана насчитывают не одно десятилетие, и мы рады новому витку взаимоотношений сейчас, когда Узбекистан начал уделять больше внимания развитию креативных индустрий, в частности, кинематографии, которая, безусловно, является лидером в этом сегменте. Мы приветствуем масштабные реформы последних лет в узбекской киноиндустрии, направленные на её интеграцию в глобальный контекст, и рады, что наши тесные культурные связи дают нам хорошую платформу для дальнейшего сотрудничества. Россия достигла немалого прогресса в сфере индустрии аудиовизуального контента (кино и анимация), и мы рады начать индустриальный диалог с Узбекистаном, представляя здесь такую обширную деловую программу. Важно отметить, что мероприятия в рамках Ташкентского фестиваля станут первой и столь масштабной физической неделей кино в пост-ковидное время», — отметила генеральный директор Роскино Евгения Маркова.

Главными темами Дней станут развитие совместного кинопроизводства в Средней Азии и интерес России к растущему рынку видеоконтента в этом регионе. Российская секция будет включать показы отечественных фильмов, деловую программу и образовательные мастер-классы. Особо значимым событием в рамках российского участия на смотра станет открытие филиала ВГИКа. Мероприятие проходит при поддержке Роскино, Russian Film Festival, посла туризма Узбекистана в зарубежных странах Тимура Бекмамбетова, при участии Министерства культуры Российской Федерации и Фонда кино. Российскую делегацию принял генеральный директор Агентства кинематографии Узбекистана Фирдавс Абдухаликов. Специальным гостем фестиваля является Никита Михалков.

В Узбекистане открылся Russian Film Festival
фото: кадр из фильма «Девятаев»

На церемонии открытия Дней российского кино состоялся показ фильма Эльдара Салаватова и Тани Суляевой «Солнце на вкус», снятого в копродукции между Россией и Узбекистаном при поддержке Министерства культуры РФ. В программу также вошли «Девятаев» Тимура Бекмамбетова, «Майор Гром: Чумной доктор» Олега Трофима, «Доктор Лиза» Оксаны Карас, «Конёк-горбунок» Олега Погодина, «Пальма» Александра Домогарова-младшего, «Родные» Ильи Аксёнова и «Белый снег» Николая Хомерики. В рамках специальных показов зрители в Узбекистане увидят мультфильм Левана Габриадзе «Знаешь, мама, где я был?» и премьеру фильма Антона Богданова «Нормальный только я». Смотр посетят актёры Павел Прилучный, Равшана Куркова, Артём Михалков, Павел Чинарёв, Игорь Жижикин, Алексей Чадов, Дмитрий Лысенков, Леонид Басов, Сергей Мачильский, Антон Богданов, Оксана Карас, Леван Габриадзе и другие деятели киноиндустрии. Показы пройдут в Ташкенте, Самарканде и Бухаре.

По словам директора Департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры России Светланы Максимченко, «сотрудничество в сфере кинематографии традиционно является одним из ключевых направлений межкультурного диалога России и Узбекистана. Уже сейчас российские продюсеры успешно реализуют совместные проекты с Узбеккино, и мы надеемся на расширение подобного взаимодействия в будущем. Дни российского кино станут одним из инструментов, способствующих развитию этого индустриального диалога».

В Узбекистане открылся Russian Film Festival
фото: Светлана Максимченко

В рамках деловой программы Евгения Маркова, Тимур Бекмамбетов, генеральный продюсер Okko Джаник Файзиев, вице-президент МТС, генеральный онлайн-кинотеатра KION Игорь Мишин вместе с продюсерами и дистрибьюторами из Узбекистана, Казахстана и Киргизии обсудят перспективы копродукции России и стран Средней Азии, стратегии взаимодействия российских онлайн-платформ с местным рынком, а также новые технологии в кинопроизводстве. В рамках образовательной панели свои мастер-классы проведут Бекмамбетов, продюсеры Анна Гудкова, Мария Затуловская, Лала Рустамова и другие.

«Я рад вернуться в Узбекистан, где я начинал свой профессиональный путь в кино, в рамках возрождения такой важной традиции – кинофестиваля в Ташкенте, особенно сейчас, когда страна открывается миру. Надеюсь, что кинопоказы, круглые столы и мастер-классы, которые мы организуем в рамках российской секции, не только дадут импульс сотрудничеству между индустриями наших стран, но и вдохновят талантливых ребят попробовать себя на этом профессиональном поприще», — говорит Тимур Бекмамбетов.

Тимур Бекмамбетов
фото: ria.ru

Преподаватели и выпускники ВГИКа в рамках Ташкентского кинофестиваля проводят мероприятия, приуроченные к открытию филиала института. 29 сентября состоялся мастер-класс Владимира Хотиненко, а 30 сентября с гостями встретится президент Гильдии продюсеров России Ренат Давлетьяров. 1 октября в конференции примут участие ведущие преподаватели ВГИКа, уроженцы Узбекистана: Эльёр Ишмухамедов, Одельша Агишев, Абдурахим Исмаилов и Хамидулла Хасанов.

«Мы рады, что с возрождением Ташкентского международного кинофестиваля, который последний раз проводился в 1997 году, мы также восстанавливаем и укрепляем культурные связи с нашими российскими партнёрами. Нас тесно связывает общее историческое прошлое, много деятелей кинематографии, работавших в Узбекистане, сегодня работают в России. И также, многие кинематографисты, учившиеся в российских киношколах, работают в Узбекистане. В рамках фестиваля мы намерены подписать ряд новых соглашений с российскими компаниями о совместном производстве фильмов, и мы рассчитываем, что эти проекты будут востребованы не только в России и Узбекистане, но и на глобальном рынке», — отметил Фирдавс Абдухаликов.
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