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В Москве пройдёт форум для профессионалов рынка цифрового ТВ

30 сентября
2021 год

Новости кино >>
30 сентября 2021
В Москве 7 октября состоится VI Международная конференция «ConTech 2021. Контент и технологии для цифрового ТВ в России». Согласно пресс-службе мероприятия, ведущие эксперты отрасли всесторонне обсудят наиболее актуальные вопросы развития российского рынка цифрового ТВ в формате дискуссии «Правовое регулирование медиателекома в эпоху цифровой трансформации отрасли» и тематических потоков «MediaTech: технологии и сети доставки в ТВ-индустрии» и «Диалоги про контент: стратегии производства, бизнес-модели, творчество».

Участники конференции, среди которых представители регуляторных органов, российских и зарубежных телекоммуникационных и вещательных компаний, мультисервисных операторов, производителей и дистрибьюторов контента и оборудования, провайдеров спутникового, кабельного и мобильного телевидения, аналитики и другие эксперты отрасли, поделятся опытом, разберут практические кейсы, расскажут о том, куда идёт индустрия и на что следует ориентироваться при развитии бизнеса. Чтобы принять участие в конференции, нужно зарегистрироваться на сайте TMT Conference.

В Москве пройдёт форум для профессионалов рынка цифрового ТВ
фото: пресс-служба конференции

Перед гостями выступят более 40 экспертов отрасли, среди которых гендиректор ГК Star Media Мария Гречишникова, генеральный директор «Национальной ассоциации телерадиовещателей» Александр Широких, операционный директор «МТС Медиа», генеральный директор Спутникового ТВ МТС Алексей Иванов, директор «Московской Школы Кино» Мария Ситковская-Резник, основатель и генеральный продюсер Red Carpet Studio Антон Калинкин, заместитель генерального директора — директор по контенту Premier Макар Кохужов, digital-директор «Первого канала» Ирина Савченко, директор «Яндекса» по взаимодействию с индустрией Ксения Болецкая, директор холдинга «Медиа-1» по правовым вопросам Ольга Зворыгина, вице-президент Beta Film по международным продажам и закупкам Леонид Годик, директор «НТВ Плюс» по маркетингу Тимур Спиридонов, продюсер фильма «Майор Гром: Чумной доктор» Михаил Китаев и многие другие.

Конференция пройдёт в гибридном формате благодаря технологическому партнёру — компании CDNvideo — при поддержке Ассоциации анимационного кино России, Национальной ассоциации телерадиовещателей, Ассоциации продюсеров кино и телевидения и Ассоциации кабельного телевидения России. Мероприятие можно посетить лично, чтобы пообщаться с коллегами и партнёрами, или подключиться к онлайн-трансляции. Организаторами выступают TMT Conference, ИАА TelecomDaily и «Телеспутник», генеральным партнёром является «Триколор».
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