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Иван Гродецкий займёт пост генерального директора онлайн-сервиса more.tv

30 сентября
2021 год

Новости кино >>
30 сентября 2021
Иван Гродецкий назначен генеральным директором онлайн-сервиса more.tv. К своим обязанностям он приступит 4 октября, уточняет пресс-служба Национальной Медиа Группы.

По словам заместителя генерального директора Национальной Медиа Группы по развлекательному вещанию Вячеслава Муругова, «индустрия онлайн-платформ ещё довольно молода, но уже есть люди, которые успели получить огромный опыт работы внутри неё. Иван Гродецкий среди таких людей, и его опыт, безусловно, пригодится команде more.tv для решения всех сложнейших задач, которые сейчас стоят перед нами. Я очень рад, что к коллективу нашего самого амбициозного актива присоединился такой мощный профессионал, как Иван. Уверен, что на новой должности он сможет вывести more.tv на новые высоты».

Иван Гродецкий займёт пост генерального директора онлайн-сервиса more.tv
фото: пресс-служба Национальной Медиа Группы

Иван Гродецкий на протяжении более десяти лет работал в онлайн-кинотеатре Окко, пройдя карьерный путь от менеджера по развитию бизнеса до генерального директора. До присоединения к команде Национальной Медиа Группы возглавлял видеосервис Premier. На новом посту будет отвечать за реализацию обновлённой стратегии развития сервиса, его дистрибуцию и монетизацию. Лала Ахмедова, ранее возглавлявшая more.tv, займёт должность заместителя генерального директора «СТС Медиа» по спецпроектам.

«Мы благодарны Лале за эффективное операционное управление сервисом more.tv в разгар непростого пандемийного периода. Под руководством Лалы на платформе вышли яркие проекты линейки more originals, в частности, сериал Happy End, получивший более 1 млн. просмотров в первый месяц после премьеры, запущены в производство проекты "Сказки Пушкина. Для взрослых" и "Надвое". Рады приветствовать Ивана в команде Национальной Медиа Группы. Перед сервисом more.tv стоят цели улучшения клиентского опыта пользователей сервиса и его операционного развития в условиях высококонкурентного рынка. Высокая экспертиза Ивана отвечает этим задачам», — считает генеральный директор Национальной Медиа Группы Светлана Баланова.
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