Алёна Михайлова и Пётр Скворцов раскроют новые «Секреты семейной жизни»

Стартовали съёмки второго сезона чёрной комедии «Секреты семейной жизни» с Алёной Михайловой, Петром Скворцовым и Региной Тодоренко. Драмеди из линейки Kion Originals будет эксклюзивно доступно подписчикам Kion в 2022 году. Продолжение производится МТС Медиа совместно с Продюсерской компанией «Среда», сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Kion
События продолжатся с той же точки, где закончились в первом сезоне — главные герои Полина и Никита становятся «заложниками» Романа. Молодые люди хотят расстаться и начать жить заново, у Полины даже появится поклонник (Риналь Мухаметов), но они вынуждены выполнять новые приказы Романа, который на волне популярности решает пойти в политику. Для этого он планирует раскрыть резонансное убийство. Жертвой «санитайзеров» должна стать популярная блогерша Кира Крауч в исполнении Регины Тодоренко. После этого Роман обещает отпустить Полину и Никиту на свободу.
По словам Алёны Михайловой, её «героиня стала более взрослая, более зрелая, и по характеру она стала более депрессивная. Она уже больше не хочет убивать, она хочет семьи, уюта, спокойствия. В первом сезоне герои были безнаказанны, а во втором сезоне мне нравится, что есть мысль — за любое действие может быть наказание».
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Kion
Центральными темами нового сезона станут как отношения пары, продолжающей вынужденно играть роли убийц, «cанитайзеров», так и новые интриги, связанные как с миром блогеров, так и со вселенной политической действительности. Авторы предложат зрителю вновь окунутся в атмосферу чёрной комедии и разобраться в том, как сохранить брак в экстраординарных обстоятельствах.
«"Секреты семейной жизни" — один из самых необычных проектов в моей карьере. Никита, которого я играю, уже прошёл немало испытаний в первом сезоне и чуть было не потерял любимую женщину навсегда. Надеюсь, в новых сериях их брак пройдёт испытание и огнём, и мечом, но главное ребята, думаю, станут счастливыми, несмотря ни на что», — говорит Пётр Скворцов.
Креативный продюсер МТС Медиа/Kion Наташа Исакова считает, что «второй сезон – это всегда вызов... Мы постарались не просто сохранить планку первого, но и взять новую высоту. Количество драйва, сложных вызовов для героев, драмы и комедии во втором сезоне ещё больше, чем в первом».
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