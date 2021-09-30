Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Контейнер» с Оксаной Акиньшиной получит второй сезон

30 сентября
2021 год

Новости кино >>
30 сентября 2021
«Контейнер» с Оксаной Акиньшиной продлён на второй сезон. Согласно пресс-службе видеосервиса Start, авторы уже работают над продолжением сериала.

«Контейнер» с Оксаной Акиньшиной получит второй сезон

В первом сезоне суррогатная мать Саша (Акиньшина) вопреки общей практике переезжает в дом своих заказчиков и оказывается в совершенно чуждом ей мире — особняке богатого чиновника Вадима (Филипп Янковский) и его жены Марины (Маруся Фомина). Саша для них — «контейнер», новая игрушка. Её кормят по расписанию и не выпускают погулять дальше забора — и всё это ради младенца, которого она носит. Однако то, что поначалу кажется заботой о будущем ребёнке, вскоре оборачивается испытаниями для каждого из жильцов.

«Я рад, что зрители Start оценили выбранную тему и напряжение, царящее в первом сезоне сериала "Контейнер". А значит мне, как и им, будет интересно прожить ещё много моментов вместе с героями драмы. Жизнь продолжается, а у некоторых персонажей только начинается, внося новые задачи для решения в сложные и запутанные взаимоотношения героев. Уверен, зритель, как и в первом сезоне, найдёт для себя много интересных тем, над которыми захочет задуматься и сформировать собственное мнение», — поделился креативный продюсер сериала Алексей Ляпичев.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Премьера «Контейнера» с Оксаной Акиньшиной состоится 9 сентября
Оксана Акиньшина вынашивает ребёнка для Марии Фоминой и Филиппа Янковского в трейлере сериала «Контейнер»
«Контейнер» с Оксаной Акиньшиной стал финалистом международного конкурса MIPDrama
Оксана Акиньшина сыграет суррогатную мать в драме «Контейнер»
Поиск по меткам
START
персоны
Оксана АкиньшинаАлексей ЛяпичевМария ФоминаФилипп Янковский
фильмы
Контейнер

анонс

Деконструкция «Барри Линдон»

Скорбим

Владимир Ябчаник
28 сентября ушёл из жизни актёр Владимир Ябчаник.
Борис Тенин
28 сентября ушёл из жизни актёр Борис Тенин.
Айк Акопян
28 сентября ушёл из жизни певец, композитор Айк Акопян.
Кирилл Разлогов
26 сентября ушёл из жизни киновед, культуролог Кирилл Разлогов.
Руслан Дулич
25 сентября ушёл из жизни актёр Руслан Дулич.
Константин Глушков
25 сентября ушёл из жизни актёр Константин Глушков.
Александр Дубовицкий
7 сентября ушёл из жизни актёр Александр Дубовицкий.

День рождения >>

Вера Васильева
Юрий Каюров
Юрий Любимов
Евгений Парамонов
Павел Попов
Сесилия Такаишвили
Татьяна Ткач
Евгений Харитонов (II)
Игорь Черневич
Моника Беллуччи
Энджи Дикинсон
Тома Жуанне
Дебора Керр
Марион Котийяр
Эрик Штольц
Дженна Элфмэн
все родившиеся 30 сентября >>

Афиша кино >>

Ничья
драма
Россия, 2021
Её заветное желание
драма, комедия, мелодрама
Япония, 2020
Лес призраков. Сатор
фильм ужасов
США, 2019
Бондарчук. Battle
Россия, 2020
Титан
драма, криминальный фильм, триллер, фильм ужасов, фэнтези
Франция, Бельгия, 2021
Анимация
психологическая драма
Россия, 2020
Бестселлер
драма, комедия
Великобритания, Канада, США, 2021
Братцы кролики: Байки старого замка
Россия, 2021
Веном 2
боевик, научная фантастика, приключения, фильм ужасов
США, 2021
Джим Пуговка и чёртова дюжина
комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Германия, 2020
Мама: Возвращение из тьмы
триллер
Австралия, 2020
Пушистые спасатели
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
Австралия, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен