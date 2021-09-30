«Контейнер» с Оксаной Акиньшиной получит второй сезон

«Контейнер
» с Оксаной Акиньшиной
продлён на второй сезон. Согласно пресс-службе видеосервиса Start
, авторы уже работают над продолжением сериала.
В первом сезоне суррогатная мать Саша (Акиньшина) вопреки общей практике переезжает в дом своих заказчиков и оказывается в совершенно чуждом ей мире — особняке богатого чиновника Вадима (Филипп Янковский
) и его жены Марины (Маруся Фомина
). Саша для них — «контейнер», новая игрушка. Её кормят по расписанию и не выпускают погулять дальше забора — и всё это ради младенца, которого она носит. Однако то, что поначалу кажется заботой о будущем ребёнке, вскоре оборачивается испытаниями для каждого из жильцов.
«Я рад, что зрители Start оценили выбранную тему и напряжение, царящее в первом сезоне сериала "Контейнер". А значит мне, как и им, будет интересно прожить ещё много моментов вместе с героями драмы. Жизнь продолжается, а у некоторых персонажей только начинается, внося новые задачи для решения в сложные и запутанные взаимоотношения героев. Уверен, зритель, как и в первом сезоне, найдёт для себя много интересных тем, над которыми захочет задуматься и сформировать собственное мнение», —
поделился креативный продюсер сериала Алексей Ляпичев
.
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