Телепремьера «Контакта» с Павлом Майковым состоится 11 октября

«Когда принесли сценарий "Контакта", мне сразу же сказали, что будем разбираться с проблемами отцов и детей, и вообще — подростков. Я сразу согласился, понимаю, что на эту тему важно говорить. Дальше нужно было найти свой язык. Одна из тем сериала – это поиск счастья, и думаю, что счастье возможно, но это не набор составляющих красивой жизни — деньги, роскошь и так далее. Счастье — это путь. Путь, который приводит к особому мировоззрению», — рассказал Евгений Стычкин.
Персонажам этой истории никак не удаётся найти контакт в эпоху соцсетей, которые создавались, чтобы объединять людей, но порой приводят к обратному эффекту. Девочка-подросток Юля не слушается отца, у неё проблемы и в школе, и дома. Её отец – бывший опер, а ныне инспектор по делам несовершеннолетних Глеб Барнашов. Работа в ПДН стала его персональным адом, потому что он не понимает современных детей, а дочь для него – самый трудный из подростков. Она даже в друзья его не добавляет. Тогда Барнашов решает действовать радикально: он отмазывает одного из подростков от уголовного дела, а взамен просит его подружиться ВКонтакте с Юлей и дать полицейскому доступ к странице в соцсети, чтобы тот смог хоть как-то присматривать за дочкой.
фото: пресс-служба телеканала ТНТ
«К счастью, я со своим героем Глебом Барнашовым похож только в том, что нам одинаковое количество лет, и я тоже отрицательно отношусь к этим современным тенденциям. В остальном же – разные люди. У меня с сыном никогда не было таких проблем, как у моего героя с дочкой. Бывало, что я на него рявкал, потому что он играет в какую-нибудь фигню, но в соцсети он как-то не проваливался. У него есть друзья, с которыми он общается и не сидит постоянно в "Инстаграме" или где-то ещё, он у меня в этом отношении ребёнок адекватный. Я просто не могу понять и принять современные тренды, все эти соцсети и жизнь в виртуальном пространстве», — говорит Павел Майков.
По словам Ирины Паутовой, она «всегда была на стороне родителей и винила во всём самих детей, которые не ценят своих родных. Но "Контакт" подарил мне возможность посмотреть на ситуацию с другой стороны. Я полностью переосмыслила эту проблему, и сейчас у меня на этот счет совершенно другие мысли. Сначала я не знала, как мне играть эту роль, не понимая и не принимая поведения своей героини, но потом я настолько ею прониклась, что полностью оправдала каждое её действие. Эта роль заставила меня покопаться в себе, и я для себя очень многое открыла».
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