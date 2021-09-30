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Второй сезон «Естественного отбора» выходит 30 сентября

30 сентября
2021 год

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30 сентября 2021
Второй сезон веб-сериала Кирилла Алёхина «Естественный отбор» выходит на видеосервисе Premier 30 сентября. Согласно пресс-службе Института развития интернета, одновременно зрителям будут доступны сразу все эпизоды. Всего в сезоне 16 серий по 10-14 минут каждая.

Второй сезон «Естественного отбора» выходит 30 сентября
фото: пресс-служба ИРИ

Главные роли в «Естественном отборе» исполнили Ефим Петрунин, Алексей Макаров и Мария Корытова. Во втором сезоне также снялась певица Дарья Антонюк. Премьера сериала состоялась 29 сентября в Центре документального кино. Картину представили его создатели.

Два сезона — это законченная история о том, как научиться беречь близких и начать понимать себя. От курьёзных свиданий до созависимых отношений. От лёгкости до ответственности. От влюблённости до кризиса роста. О ней. О нём. И о них.



«Я бы сказал: так не бывает. За восемь месяцев мы написали, сняли и теперь выпускаем шестнадцать короткометражных комедий. О свиданиях и надежде, о любви и ответственности. Почти три часа смешного и лиричного кино. С прекрасными актёрскими работами, живого и очень-очень честного. Это не комедия о виртуальных персонажах. Это искренняя, даже личная история о том, с чем сталкивались мы. Наши друзья. И — я в этом совершенно уверен — все наши зрители», — отметил Кирилл Алёхин.

Для создания «Естественного отбора» его авторы провели большой ресерч по поводу первых свиданий. Сначала они организовали около 40 интервью среди своего окружения в возрасте от 25 до 33 лет. Потом общались с аудиторией популярного секспросвет-блога «Маша, давай!». Всего было собрано около 600 разных историй о свиданиях. И в основу сериала легли совершенно реальные случаи.
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