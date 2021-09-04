«Расплата» с Беном Афлеком получит сиквел

Боевик «Расплата
» с Беном Аффлеком
обзаведётся сиквелом. Об этом рассказал режиссёр картины Гэвин О'Коннор в интервью CinemaBlend
.
«Мы делаем продолжение "Расплаты". Мы буквально только что закрыли эту сделку. Я всегда хотел сделать три серии. Во втором фильме у брата главного героя в исполнении Джона Бернтала будет больше экранного времени. А потом будет третий фильм, я называю его "Человек дождя на стероидах". Третий фильм будет о двух братьях, этой странной паре», —
говорит О'Коннор.
Лента, вышедшая в 2016 году, повествует о математическом гении Кристиане Вульфе, подрабатывающем аудитором для самых опасных преступных организаций. Когда ему «на хвост» садится отдел по борьбе с преступностью Министерства финансов во главе с Рэем Кингом, Кристиан решает найти себе законопослушного клиента и проводит аудит в компании по производству новейшей робототехники, где сотрудница финансового отдела обнаружила «нестыковочку» в миллионы долларов. Но стоит Кристиану взяться за счета и выйти на след, как в деле начинают появляться жертвы.
В «Расплате», помимо вышеназванных актёров, также сыграли Анна Кендрик
, Джей Кэй Симмонс
, Джеффри Тэмбор
и Джон Литгоу
. Фильм, не снискавший особой популярности ни у критиков, ни у зрителей, собрал в мировом прокате более 150 млн долларов.
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