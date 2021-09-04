«Расплата» с Беном Афлеком получит сиквел

анонс

Режиссёр снимет сериал «Один гигантский скачок» об экипаже «Аполлона-11»

Барри Левинсон расскажет о миссии на Луну

«СинеФинанс» планирует поддерживать коммерческие кинопроекты и закупать зарубежный контент

Создан новый фонд для инвестирования средств в кинопроизводство

3 сентября

Сигурни Уивер и Джоэл Эдгертон сыграют в криминальном триллере Пола Шредера

Фильм поведает о дотошном садоводе, который ухаживает за поместьем богатой вдовы