Создательницы «Бабадука» посетят «Кабинет редкостей» Гильермо Дель Торо

Режиссёр Дженнифер Кент
и актриса Эсси Дэвис
, сотрудничавшие семь лет назад на съёмках прославившего их «Бабадука
», вновь поработают вместе. Согласно THR
, обе присоединились к хоррор-антологии Гильермо Дель Торо
«Кабинет редкостей» (Guillermo Del Toro’s Cabinet of Curiosities), ранее носившей название Guillermo del Toro Presents 10 After Midnight.
В сериале, запущенном в производство стриминговым сервисом Netflix, также задействованы режиссёры Ана Лили Амирпур
, Панос Косматос
, Кэтрин Хардвик
, Винченцо Натали
, Гильермо Наварро, Дэвид Прайор и Кит Томас. За сценарий отвечают Реджина Коррадо, Ли Паттерсон, Мика Уоткинс, Хейли З. Бостон и Аарон Стюарт-Ан. Дель Торо числится исполнительным продюсером вместе с Дж. Майлзом Дэйлом, выступающим шоураннером шоу.
В актёрской команде восьмисерийной антологии, представляющей собой «коллекцию беспрецедентных и определяющих жанр историй, призванных бросить вызов нашим традиционным представлениям об ужасах»
, числятся Эндрю Линкольн
, Тим Блэйк Нельсон
, Фарид Мюррей Абрахам
, Элпидия Каррилло
, Деметриус Гросс
, Себастьян Рош
, Глинн Тёрмен
, Люк Робертс
, Дэвид Хьюлетт
, Криспин Гловер
, Бен Барнс
, Питер Уэллер
и Ханна Гэлуэй.
обсуждение >>