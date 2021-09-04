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Создательницы «Бабадука» посетят «Кабинет редкостей» Гильермо Дель Торо

4 сентября
2021 год

Новости кино >>
4 сентября 2021
Режиссёр Дженнифер Кент и актриса Эсси Дэвис, сотрудничавшие семь лет назад на съёмках прославившего их «Бабадука», вновь поработают вместе. Согласно THR, обе присоединились к хоррор-антологии Гильермо Дель Торо «Кабинет редкостей» (Guillermo Del Toro’s Cabinet of Curiosities), ранее носившей название Guillermo del Toro Presents 10 After Midnight.


В сериале, запущенном в производство стриминговым сервисом Netflix, также задействованы режиссёры Ана Лили Амирпур, Панос Косматос, Кэтрин Хардвик, Винченцо Натали, Гильермо Наварро, Дэвид Прайор и Кит Томас. За сценарий отвечают Реджина Коррадо, Ли Паттерсон, Мика Уоткинс, Хейли З. Бостон и Аарон Стюарт-Ан. Дель Торо числится исполнительным продюсером вместе с Дж. Майлзом Дэйлом, выступающим шоураннером шоу.

В актёрской команде восьмисерийной антологии, представляющей собой «коллекцию беспрецедентных и определяющих жанр историй, призванных бросить вызов нашим традиционным представлениям об ужасах», числятся Эндрю Линкольн, Тим Блэйк Нельсон, Фарид Мюррей Абрахам, Элпидия Каррилло, Деметриус Гросс, Себастьян Рош, Глинн Тёрмен, Люк Робертс, Дэвид Хьюлетт, Криспин Гловер, Бен Барнс, Питер Уэллер и Ханна Гэлуэй.
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